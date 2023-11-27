6 порад, які допоможуть зберегти волосся чистими надовго

Що робити, щоб волосся швидко не жирніло

Шкіра голови втрачає тонус через зміни пір року, забруднення, харчування та шкідливі звички. Тому волосся доводиться мити все частіше і частіше.

Якщо ви хочете, щоб ваше волосся залишалося чистим довше, ознайомтеся з порадами експертів для Sante Plus. Вони допоможуть покласти край жирному волоссю.

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Чому моє волосся часто брудне?

Жирне волосся пов'язане з надлишком шкірного сала на шкірі голови. Сальні залози виробляють олію, яка надає волоссю жирного вигляду. Результат: шкіра голови стає пружною, але волосся втрачає блиск, і стає тьмяним.

Крім того, через неправильне харчування та неправильний догляд за волоссям ваше волосся волає про "допомогу".

Як зберегти волосся чистим довше?

Якщо ви хочете позбутися жирного волосся, вам необхідно змінити свій догляд за волоссям.

1. Змінюйте шампунь кожні 3 місяці.

Правильне миття гриви вимагає ретельного знання вашого типу волосся – жирне, сухе або нормальне. Залежно від цього ви повинні вибрати відповідний шампунь, що містить натуральні активні інгредієнти і, перш за все, з нейтральним pH, щоб дбайливо ставитися до волокон волосся.

Не соромтеся змінювати аромат та марку шампуню кожні 3 місяці. Це порада від експертів у галузі перукарського мистецтва: чим більше ваше волосся звикне до певної формули, тим менш ефективною вона буде з часом. При цьому важливо правильно підібрати шампунь для вашого типу волосся, щоб не порушувати роботу сальних залоз шкіри голови.

2. Не мийте волосся гарячою водою.

Гаряча вода впливає на шкіру голови. Висока температура відкриває лусочки волосся, що обов'язково послаблює волокно волосся. Також рекомендується уникати миття холодною водою, яка також може бути агресивною. Для дбайливого миття використовуйте теплу воду.

3. Не масажуйте волосся занадто часто.

Масажування голови, безумовно, допомагає стимулювати зростання волосся, але це також стимулює виділення шкірного сала з активацією кровообігу. Щоб не жирніло волосся, робіть масаж голови безпосередньо перед миттям голови.

4. Не варто укладати волосся при високих температурах феном.

Випрямляч або фен впливають на шкіру голови, що фактично призводить до вироблення більшої кількості шкірного сала, яке захищає її. Тому важливо розподіляти час при сушінні феном і, перш за все, дотримуватися під час сушіння відстані у 30 сантиметрів. Також слід уникати гарячих пластин випрямляча, якщо ви використовуєте їх щодня. Експерти радять використовувати його час від часу.

5. Частіше міняйте наволочку, щоб волосся стало менш жирним.

Вночі голова треться об наволочку і залишає жирні сліди. Якщо ви використовуєте ту саму наволочку з чистим волоссям, ви неминуче побачите повернення жирності. Часто періть постільну білизну та зав'язуйте волосся перед сном. Це дозволить уникнути жирності волосся і надовго збереже його чистим.

6. Очистіть гребінець та інструменти для укладання.

Як і у випадку з наволочкою, важливо стежити за інструментами для укладання. Щітки, затискачі, резинки та гребінці, що постійно контактують з волоссям, покриваються пилом і шкірним салом. Не забувайте їх регулярно чистити. Для цього занурте щітку і всі інструменти для укладання у мильну воду (для цього можна використовувати шампунь).

Раніше UAportal писав, як доглядати за шкірою після 40 років.

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