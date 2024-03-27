Лікарі під час операції знайшли всередині пацієнта живу 30-сантиметрову істоту (фото)

Нещодавно лікарі в'єтнамського медичного центру в провінції Куанг Нінь виконали дивовижну операцію, під час якої вони видалили живого вугра розміром 30 сантиметрів з черевної порожнини 34-річного чоловіка.

Як повідомляє Oddity Central, все почалося 20 березня, коли чоловіка госпіталізували до районного медичного центру Хай Ха зі скаргами на сильні спазми в животі.

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Медичні засоби діагностики, такі як рентген та УЗД, виявили наявність стороннього тіла в черевній порожнині та перфорацію кишечника. Стан пацієнта вимагав негайної хірургічної допомоги.

Під час операції лікарі були вражені, відкривши черевну порожнину, вони знайшли живого вугра всередині чоловіка. Попри складнощі, пов'язані з операцією, яка вимагала видалення некротичного колоректального сегмента кишечника, процедура пройшла успішно.

Зараз стан пацієнта стабілізований, і він перебуває під наглядом у лікарні. Він відчуває легкий дискомфорт у животі, але загальний прогноз для нього позитивний.

Щодо того, як вугор потрапив у черевну порожнину чоловіка, доктори припускають, що тварина потрапила туди через пряму кишку та прокусила кишку, проникнувши всередину.

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