Лікарі витягли з носа в американця 150 живих личинок (відео)

У Джексонвіллі, США, лікарям вдалося врятувати життя чоловікові, у носі якого оселилися 150 живих личинок.

Відео дня

Пацієнт, чиє ім'я не розголошується, протягом кількох місяців відчував дивні симптоми, але звернувся за допомогою лише коли його обличчя та губи набрякли, а з носа почала йти кров, повідомляє First Coast News.

Також читайте: Абсолютно неушкоджену муху знайшли в товстій кишці людини

Лікарі були шоковані, виявивши в носових пазухах чоловіка десятки живих личинок, які харчувалися його тканинами та викликали запалення.

Доктор Девід Карлсон, який проводив операцію, описав личинки, розміром з кінчик мізинця, як "огидних шкідників". Їх виявили в найглибших ділянках носа, що становило серйозну загрозу для здоров'я чоловіка.

Фахівці вважають, що інфекція виникла через контакт з мертвою рибою. Паразити потрапили до носових пазух і почали розмножуватися.

Чоловік 30 років тому переніс операцію з видалення ракової пухлини в носі, що ослабило його імунну систему та сприяло розвитку інфекції.

Завдяки спеціальному протипаразитарному лікуванню чоловік одужав.

Доктор Карлсон зазначає, що цей жахливий випадок має стати попередженням для людей, які нехтують гігієною. Навіть нешкідливі дії можуть призвести до серйозних наслідків, особливо при ослабленій імунній системі.

Нагадаємо, у США 64-річний чоловік звернувся до лікарів із незвичайним і трохи тривожним симптомом – його язик став зеленим і волохатим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!