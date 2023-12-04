Лікарі назвали 5 найкращих природних засобів для боротьби з підвищеним холестерином

Як знизити рівень холестерину без ліків за допомогою натуральних продуктів

Статини, які широко використовуються для боротьби з підвищеним холестерином, можуть призводити до побічних ефектів, таких як головні болі та м’язові спазми.

Але існують природні методи та засоби, які можуть допомогти знизити рівень холестерину без застосування ліків, пише womanlife. Однак завжди слід консультуватися з лікарем перед зміною режиму харчування або введенням нових продуктів у дієту.

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Часник: Екстракт часнику відомий своєю здатністю знижувати загальний рівень холестерину і концентрацію "поганого" холестерину (ЛПНЩ). Регулярне вживання декількох зубчиків часнику може мати помітний ефект через півроку. Прянощі: Чорний перець, куркума, імбир, коріандр, кориця — ці прянощі також відомі своєю здатністю сприяти зниженню "поганого" холестерину. Розчинні волокна: Велика кількість розчинних клітковин міститься в вівсі, фруктах, овочах та бобах. Розчинна клітковина знижує рівень ЛПНЩ і загальний ризик серцевих захворювань. Глід: Плоди глоду вивчалися за їхню здатність знижувати рівень холестерину в крові. Проте, слід консультуватися з лікарем, оскільки глід може взаємодіяти з деякими лікарськими засобами. Поліненасичені жири: Омега-3 та омега-6 жирні кислоти, які містяться у волоських горішках, рибі та рослинних оліях, можуть знизити рівень ЛПНЩ. Мононенасичені жири: Авокадо, горіхи, арахіс, різноманітне насіння та рослинні олії (оливкова, арахісова) — це джерела мононенасичених жирів, які можуть допомогти знизити рівень "поганого" холестерину. Фізична активність: Регулярна фізична активність є ефективним способом зниження рівня холестерину ЛПНЩ і загального ризику серцевих захворювань.

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