Лікар пояснив, чому ароматизованих свічок не повинно бути у вашому домі
Ароматичні свічки – популярний спосіб підтримувати приємний запах у вашому домі. Але вони можуть принести більше шкоди, ніж користі, коли справа стосується вашого здоров’я.
Американський лікар і дерматолог доктор Джон Заде звернувся до своїх підписників у TikTok, щоб застерегти від їх використання.
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Він сказав: "Якщо ви використовуєте цю одну річ у своєму домі, вам потрібно негайно припинити".
Фахівець пояснив, що багато ароматичних свічок виготовляються з парафіну, і під час горіння вони виділяють у повітря токсичні хімікати, такі як бензол, формальдегід і октан.
Ці хімічні речовини можуть викликати такі проблеми зі здоров’ям, як:
- Головний біль
- Висипання на шкірі
- Проблеми з диханням
- Астма
Доктор Заде також додав, що аромати в хімічних речовинах можуть надзвичайно дратувати. Через ці аромати у багатьох людей з’являються висипання, чи інші алергічні реакції.
Також запалені свічки з ароматизаторами можуть призвести до несприятливих проблем зі здоров'ям у молодих людей з астмою.
Нагадаємо, науковці відтворили "аромат вічності", які використовували для муміфікації трупів 3500 років тому.
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