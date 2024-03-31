Ось як просто видалити цвіль із фіранок для душу: будуть як нові

Шторки для душу постійно вологі, через що на них може утворюватися цвіль. Ця проблема стає не тільки естетичною, але й може бути шкідливою для вашого здоров’я, тож догляд за ними повинен бути частиною вашої регулярної процедури прибирання.

Фахівці пропонують ефективні та доступні методи боротьби з чорною цвіллю на вашій душовій шторці.

Чорна цвіль зазвичай формується у вологих місцях з обмеженим доступом до сонячного світла. Такі умови найчастіше знаходимо у ванних кімнатах, особливо навколо душу та на шторках для душу.

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Хоча на ринку є безліч хімічних засобів для боротьби з чорною цвіллю, найкращим вибором може бути природний метод. Один з таких – використання білого оцту.

Ефективний метод з білим оцтом

Змішайте дві чашки білого оцту з чверть склянки води.Занурте шторку для душу у цю суміш на кілька хвилин.Потім з легкістю потріть чорні плями за допомогою щітки.Після цього ретельно промийте шторку водою.

Якщо плями ще залишаються, додайте трохи харчової соди в розчин та повторіть процес. Ретельно промийте водою, і ваші шторки повернуться до свого первозданного вигляду.Крім білого оцту, ви можете скористатися природними оліями, щоб ефективно боротися з чорною цвіллю на шторках для душу.

Олія чайного дерева – відома своїми антимікробними властивостями та може бути відмінним засобом для боротьби з цвіллю. Для приготування розчину, розведіть одну чайну ложку олії чайного дерева в склянці води. Потім нанесіть цей розчин на забруднену ділянку і залиште на декілька хвилин перед тим, як витерти чистою тканиною.

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Однак слід пам'ятати, що олія чайного дерева може бути дратівливою для шкіри, тому краще використовувати її у захисних рукавичках.

Екстракт кісточок грейпфрута

Екстракт кісточок грейпфрута також має антимікробні властивості та може бути ефективним засобом проти цвілі. Розведіть декілька крапель екстракту кісточок грейпфрута у склянці води та нанесіть цей розчин на забруднену ділянку. Після декількох хвилин витріть розчин чистою тканиною.

Нагадаємо, ми вже писали, як без хімії прибрати цвіль.

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