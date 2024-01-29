Як без хімії прибрати цвіль, що в'їлася у шви між плиткою: три найкращі рішення

Ванна кімната - це найвологіше приміщення в будинку, тому не дивно, що саме тут цвіль з'являється найчастіше. Чорна пляма на швах плитки не тільки псує зовнішній вигляд ванної кімнати, але й може бути небезпечною для здоров'я.

Щоб позбутися цвілі, не обов'язково викликати фахівця. З цим завданням можна впоратися самостійно, використовуючи підручні засоби, запевнили експери з SantePlusMag.

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1. Засіб для миття посуду

Це найпростіший і доступний спосіб видалення цвілі. Змішайте в мисці теплу воду і столову ложку рідини для миття посуду. За допомогою використаної зубної щітки нанесіть розчин на почорнілі шви. Через 15-20 хвилин змийте все водою.

2. Харчова сода, перекис водню та мило для посуду

Цей метод більш ефективний, ніж перший. Змішайте 1/2 склянки харчової соди, 1/4 склянки перекису водню та 1 чайну ложку мильного засобу. Отриману пасту нанесіть на шви і залиште на 20 хвилин. Потім змийте пасту водою і просушіть шви феном.

3. Лимон

Лимонний сік має антисептичні властивості, тому він також ефективний у боротьбі з цвіллю. Змішайте сік двох лимонів з 1/2 склянки теплої води. За допомогою губки нанесіть розчин на шви і залиште на 30 хвилин. Потім змийте все водою.

Щоб цвіль не з'являлася знову, важливо регулярно провітрювати ванну кімнату після кожного прийому душу. Якщо у вас є вікно, відкривайте його щоразу, коли використовуєте ванну кімнату. Якщо вікна немає, встановіть вентилятор або витяжку.

Дізнайтеся простий спосіб позбутися плісняви у пральній машинці без агресивної хімії.

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