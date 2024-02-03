Відновлює баланс цукру у крові: чому варто включити до раціону імбирний чай

Імбир – це не лише ароматна спеція, але й потужний цілитель, відомий своїми численними корисними властивостями.

Імбир багатий на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами, зміцнюючи імунну систему. Він також має протизапальні та противірусні властивості, що робить його ефективним засобом для профілактики та лікування застуди та грипу. Про це пише daily news.kyiv.

Регуляція цукру в крові:

Дослідження показали, що імбир може допомогти людям з цукровим діабетом 2 типу краще контролювати рівень цукру в крові. Він може покращити чутливість до інсуліну, а також уповільнити засвоєння цукру з їжі.

Здоров'я порожнини рота:

Імбир має антибактеріальні та протигрибкові властивості, що робить його корисним для здоров'я порожнини рота. Він може допомогти знизити ризик розвитку карієсу, пародонтиту та інших захворювань.

Інші корисні властивості:

Покращує травлення

Зменшує нудоту

Знімає біль

Покращує кровообіг

Знижує рівень холестерину

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Протипоказання:

Імбир, як і будь-який інший продукт, має свої протипоказання. Його не рекомендується вживати людям з:

Виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки

Жовчнокам'яною хворобою

Гострими запальними захворюваннями

Вагітним (на пізніх термінах).

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