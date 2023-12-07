Вольвелі: історія перших 'смартфонів' для вельмож Середньовіччя

Серед середньовічних винаходів виділяється творіння Раймонда Луллія з Майорки, який надзвичайно нагадує сучасні смартфони. Паперові дива, відомі як вольвелі, були своєрідними колісними таблицями, які зберігали інформацію на обертових дисках. Ці діаграми дозволяли користувачам порівнювати дані і здійснювати обчислення, отримавши назву "колесні таблиці".

Про це пише Ancient origins.

Луллій, вчений XIII-XIV століть, створив вольвелі, вдосконаливши арабський пристрій "заїрджа". Він був не лише філософом-вченим, але й містиком, що прагнув об'єднати різні релігії.

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Вольвелі використовувались не лише як хронометри, але і для вирішення релігійних питань. Ланцюги літер і геометричні фігури на дисках відображали різноманіття людської думки.

Незважаючи на інноваційний характер винаходу, вольвелі стикалися із скептицизмом, пов'язаним із звинуваченнями в магії та передбаченні майбутнього. Проте з часом вони стали важливим інструментом для збереження знань і сприяли пошукам просвітництва в епоху розвитку наукової думки.

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