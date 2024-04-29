Волосся, як після салону: рецепти 4 яєчних масок для доглянутої шевелюри

Маски для волосся з яєць користуються популярністю вже з давніх часів. Це не дивно, адже яйця багаті на вітаміни, мінерали та інші корисні речовини, які роблять волосся сильним, блискучим і здоровим. Яєчні маски мають багато переваг: це недорогий і доступний продукт, який можна знайти в будь-якому магазині, маски з яєць легко приготувати вдома з інгредієнтів, які є під рукою. Крім того, яєчні маски мають зволожуючий, живильний, зміцнюючий та регенеруючий ефект на волосся. Про це пише Главред.

Білок чи жовток?

Однозначно відповісти на це питання неможливо, адже обидві частини яйця мають свої переваги для волосся.

Білок: Містить біотин, який стимулює ріст волосся.

Містить біотин, який стимулює ріст волосся. Жовток: Містить вітаміни A, E, D, групи B, а також жири, які зволожують та живлять волосся.

4 рецепти яєчних масок для волосся:

Яйце + мед:

Інгредієнти: 2 яєчних жовтки, 1 ст. л. рідкого меду, 1 ч. л. рослинного масла (оливкового або кокосового).

2 яєчних жовтки, 1 ст. л. рідкого меду, 1 ч. л. рослинного масла (оливкового або кокосового). Дія: Зволожує, живить, робить волосся м'яким і блискучим.

Зволожує, живить, робить волосся м'яким і блискучим. Застосування: Змішайте всі інгредієнти, нанесіть на волосся на 1 годину, змийте теплою водою з шампунем.

Яйце + реп'яхова олія:

Інгредієнти: 2 яйця, 2 ст. л. реп'яхової олії, 50 мл кефіру.

2 яйця, 2 ст. л. реп'яхової олії, 50 мл кефіру. Дія: Стимулює ріст волосся, бореться з випадінням, робить волосся густішим.

Стимулює ріст волосся, бореться з випадінням, робить волосся густішим. Застосування: Змішайте всі інгредієнти, нанесіть на волосся під плівку та рушник на 1 годину, змийте теплою водою з шампунем.

Яйце + лимон:

Інгредієнти: 1 яйце, 100 мл кефіру, сік половини лимона.

1 яйце, 100 мл кефіру, сік половини лимона. Дія: Насичує волосся корисними мікроелементами, регулює роботу сальних залоз, робить волосся блискучим.

Насичує волосся корисними мікроелементами, регулює роботу сальних залоз, робить волосся блискучим. Застосування: Змішайте всі інгредієнти, нанесіть на волосся на 1 годину, змийте прохолодною водою з шампунем.

Яйце + желатин:

Інгредієнти: 1 яйце, 1 ст. л. желатину, 50 мл теплої води.

1 яйце, 1 ст. л. желатину, 50 мл теплої води. Дія: Ламінує волосся, робить його більш об'ємним, гладким і блискучим.

Ламінує волосся, робить його більш об'ємним, гладким і блискучим. Застосування: Розведіть желатин теплою водою, збийте яйце віночком, змішайте з желатином, нанесіть на волосся на 20 хвилин, змийте теплою водою з шампунем.

Читайте також: Як правильно мити голову, щоб волосся сяяло: топ-2 лайфхаки

Важливі поради:

Використовуйте лише свіжі яйця.

Не заготовлюйте маски про запас, використовуйте їх одразу після приготування.

Перед нанесенням маски збийте яйця до утворення густої піни.

Наносьте маску на вологе волосся, приділяючи увагу кінчикам.

Обов'язково змийте маску теплою водою з шампунем.

Для кращого ефекту використовуйте маски 1-2 рази на тиждень.

Яєчні маски для волосся - це простий, доступний і ефективний спосіб зробити ваше волосся сильним, здоровим і красивим.

Нагадаємо, ми вже писали про рецепт гірчичної маски для сяючого волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!