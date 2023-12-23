Волосся буде, як з реклами: рецепт гірчичної маски для сяючих локонів
Гірчиця - це універсальна приправа, яка використовується в кулінарії, косметології та навіть народній медицині. Її корисні властивості відомі з давніх-давен, а одним з найпопулярніших способів застосування гірчиці є маска для росту волосся.
Про це пише ТСН.
Користь гірчичної маски для волосся
Гірчиця має такі корисні властивості для волосся:
- Стимулює приплив крові до волосяних фолікул, що сприяє кращому живленню коренів волосся та їхньому росту.
- Зміцнює волосяні цибулини, запобігаючи випаданню волосся.
- Зволожує та живить волосся, роблячи його м'яким і шовковистим.
- Збагачує волосся вітамінами та мінералами, необхідними для його здоров'я.
Рецепти гірчичної маски для росту волосся
Існує безліч рецептів гірчичної маски для росту волосся. Ось два найпопулярніших:
Рецепт №1
Інгредієнти:
- 2 столові ложки гірчичного порошку
- 1 яєчний жовток
- 1 чайна ложка касторової олії
- 1 чайна ложка цукру
Приготування:
- Гірчичний порошок змішайте з гарячою водою до утворення густої кашки.
- Додайте яєчний жовток, касторову олію та цукор.
- Ретельно перемішайте до однорідної маси.
Нанесіть маску на шкіру голови масажними рухами, а потім рівномірно розподіліть по всій довжині волосся. Потім на волосся одягніть шапочку або харчову плівку і укутайте голову рушником, щоб маска відпрацювала. Через 10-15 хвилин маску змийте теплою водою.
Рецепт №2
Інгредієнти:
- 2 столові ложки гірчичного порошку
- 2 столові ложки оливкової олії
Приготування:
- Гірчичний порошок змішайте з оливковою олією до утворення однорідної маси.
- Нанесіть маску на шкіру голови масажними рухами, а потім рівномірно розподіліть по всій довжині волосся.
- Потім загорніть волосся харчовою плівкою і обгорніть голову рушником. Таку маску варто тримати 2-3 години, а потім добре вимити голову шампунем.
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Поради щодо застосування гірчичної маски
- Перед застосуванням гірчичної маски проведіть тест на чутливість. Нанесіть невелику кількість маски на шкіру на зап'ясті і залиште на 15 хвилин. Якщо шкіра не почервоніє і не свербить, то маска вам підходить.
- Гірчична маска може викликати печіння шкіри голови. Якщо печіння занадто сильне, то змийте маску раніше.
- Не застосовуйте гірчичну маску, якщо у вас є рани або подразнення на шкірі голови.
- Для досягнення найкращого результату застосовуйте гірчичну маску 1-2 рази на тиждень.
Нагадаємо, ми вже писали, від чого залежить кучерявість волосся.
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