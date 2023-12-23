Волосся буде, як з реклами: рецепт гірчичної маски для сяючих локонів

Гірчиця - це універсальна приправа, яка використовується в кулінарії, косметології та навіть народній медицині. Її корисні властивості відомі з давніх-давен, а одним з найпопулярніших способів застосування гірчиці є маска для росту волосся.

Про це пише ТСН.

Користь гірчичної маски для волосся

Гірчиця має такі корисні властивості для волосся:

Стимулює приплив крові до волосяних фолікул, що сприяє кращому живленню коренів волосся та їхньому росту.

Зміцнює волосяні цибулини, запобігаючи випаданню волосся.

Зволожує та живить волосся, роблячи його м'яким і шовковистим.

Збагачує волосся вітамінами та мінералами, необхідними для його здоров'я.

Рецепти гірчичної маски для росту волосся

Існує безліч рецептів гірчичної маски для росту волосся. Ось два найпопулярніших:

Рецепт №1

Інгредієнти:

2 столові ложки гірчичного порошку

1 яєчний жовток

1 чайна ложка касторової олії

1 чайна ложка цукру

Приготування:

Гірчичний порошок змішайте з гарячою водою до утворення густої кашки. Додайте яєчний жовток, касторову олію та цукор. Ретельно перемішайте до однорідної маси.

Нанесіть маску на шкіру голови масажними рухами, а потім рівномірно розподіліть по всій довжині волосся. Потім на волосся одягніть шапочку або харчову плівку і укутайте голову рушником, щоб маска відпрацювала. Через 10-15 хвилин маску змийте теплою водою.

Рецепт №2

Інгредієнти:

2 столові ложки гірчичного порошку

2 столові ложки оливкової олії

Приготування:

Гірчичний порошок змішайте з оливковою олією до утворення однорідної маси. Нанесіть маску на шкіру голови масажними рухами, а потім рівномірно розподіліть по всій довжині волосся. Потім загорніть волосся харчовою плівкою і обгорніть голову рушником. Таку маску варто тримати 2-3 години, а потім добре вимити голову шампунем.

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Поради щодо застосування гірчичної маски

Перед застосуванням гірчичної маски проведіть тест на чутливість. Нанесіть невелику кількість маски на шкіру на зап'ясті і залиште на 15 хвилин. Якщо шкіра не почервоніє і не свербить, то маска вам підходить.

Гірчична маска може викликати печіння шкіри голови. Якщо печіння занадто сильне, то змийте маску раніше.

Не застосовуйте гірчичну маску, якщо у вас є рани або подразнення на шкірі голови.

Для досягнення найкращого результату застосовуйте гірчичну маску 1-2 рази на тиждень.

Нагадаємо, ми вже писали, від чого залежить кучерявість волосся.

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