П'ять фактів про волосся: Від чого залежить його кучерявість

Волосся – це вражаюча та складна система, яка складається з безлічі частинок, про які багато хто не знає. UAportal підготував п'ять фактів про нього.

Структура і склад волосся

Волосся складається з кератину і має міцну структуру, яка включає серцевину, кортекс та кутикулу як основні шари. Текстура волосся, будь то пряме, хвилясте чи кучеряве, залежить від форми фолікула, що визначає його зовнішній вигляд. Кожен шар – серцевина, кортекс і кутикула – відіграє важливу роль у структурі та здоров'ї волосся, формуючи його загальний вигляд.

Цикл росту волосся

Цикл росту волосся складається з трьох основних фаз. Анаген – тривалий період активного росту, що може тривати кілька років. Катаген – короткий перехідний етап, який триває приблизно два тижні, та телоген – фаза, під час якої старі волосся випадають, а нове виростає.

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Склад кольору волосся

Розподіл меланіну визначає колір волосся. Еумеланін створює коричневий і чорний кольори, тоді як феомеланін – рудий і світлий. Старіння зменшує кількість пігменту, що призводить до появи сивого або білого волосся.

Щільність і товщина волосся

Кількість волосяних фолікулів на шкірі голови у кожної людини приблизно становить 100 000. Однак товщина та густота волосся можуть значно відрізнятися залежно від генетичних особливостей кожної особи.

Догляд та підтримка волосся

Правильний догляд за волоссям включає кілька важливих кроків. Серед них - регулярне миття та застосування кондиціонерів для збереження здоров'я та краси волосяного покрову. Важливо уникати використання агресивних хімічних засобів і надмірної термічної обробки, оскільки це може пошкодити волосся. Крім того, використання відповідних засобів для догляду, враховуючи його тип і потреби волосся, також є ключовим аспектом забезпечення їхнього здоров'я та краси.

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