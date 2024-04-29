Водій якого автомобіля має право проїхати перехрестя: непроста задача з ПДР

Ця задача належить до теми регулювання дорожнього руху. Який з водіїв має право здійснити запланований маневр у ситуації, що зображена на малюнку?

Завдання було опубліковане каналом "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій білого автомобіля. Обоє мають право. Обоє не мають права.

Розбір цієї задачі

На перехресті водій синьої машини робить маневр праворуч, тоді як водій білого авто рухається ліворуч. Перехрестя оснащене світлофором, також на ньому присутній регулювальник.

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Червоне світло горить на основній секції світлофора, проте зелена стрілка в додатковій секції вказує на можливість повороту праворуч.

В додатковій секції свытлофора горить зелена стрілка. Джерело: ''За! Правилами'' В додатковій секції свытлофора горить зелена стрілка. Джерело: ''За! Правилами''

Без присутності регулювальника, лише водій синьої машини міг би здійснити маневр, згідно з правилами дорожнього руху.

Однак, згідно з пунктом 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".

Водії повинні ігнорувати сигнали світлофора та дорожні знаки, а замість цього слідувати вказівкам регулювальника, який стоїть з витягнутою вперед правою рукою.

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Згідно з пунктом 8.8 ПДР:

"Права рука витягнута вперед з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — в усіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Тобто обидва водії можуть продовжити рух, оскільки вони зайняли належні крайні положення для своїх маневрів і увімкнули відповідні показчики повороту.

Правильна відповідь – №3

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував розв'язати хитрий тест з ПДР, в якому потрібно визначити хто з автомобілістів обрав правильну траєкторію для повороту.

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