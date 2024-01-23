Смакує краще ніж в ресторані: Як приготувати бюджетний кекс брауні

Бажаєте приготувати смачний і недорогий кекс "Брауні"? Тоді цей рецепт для вас! Для більш вираженого шоколадного смаку можна використовувати темне какао.

Якщо ви не любите горіхи, їх можна не додавати. Для кращого пропікання кексу можна проткнути його зубочисткою в декількох місцях. Готовий кекс можна посипати цукровою пудрою або глазур'ю. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com.

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Інгредієнти:

3 яйця

150 г цукру

150 мл молока

130 г олії

150 г борошна

40 г какао

1 ч. л. розпушувача

60 г волоських горіхів (за бажанням)

Приготування:

Розігрійте духовку до 170 градусів. У мисці змішайте яйця, цукор, молоко та олію. Збийте до однорідності. Додайте борошно, какао і розпушувач. Перемішайте до однорідності. За бажанням додайте подрібнені волоські горіхи. Викладіть тісто у форму для кексу. Випікайте кекс 40-45 хвилин при 170 градусах. Готовність перевірте за допомогою зубочистки. Дайте кексу охолонути в формі, а потім вийміть.

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