Смачніше, ніж у МакДональдс: рецепт курячих нагетсів у паніровці

Ця страва за рецептом від Shuba дуже легко та швидко готується, але виходить не гіршою, ніж у популярному ресторані швидкого харчування. Найкраще смакують з улюбленими соусами.

Інгредієнти:

Куряче філе – 4 шт.

Грецький йогурт – 1/2 склянки

Панірувальні сухарі – 250 г

Олія соняшникова – за смаком

Спеції – за смаком

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Спосіб приготування:

Куряче філе наріжте невеликими шматочками, покладіть у миску та присипте м’ясо спеціями та додайте йогурт. Залиште на 15 хвилин.

Кожен шматок курки обваляйте у панірувальних сухарях.

Візьміть каструльку чи велику сковороду з високими бортами, налийте олію та підсмажте курку до золотистої скоринки (приблизно 4-5 хвилин).

Готові нагетси на решітку чи салфетку, щоб стік жир.

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