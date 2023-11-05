Гарбузове різотто: оригінальна страва, яка припаде до смаку практично кожному

Різотто з гарбуза – це смачна і поживна страва, яка ідеально підходить для осіннього сезону. Гарбуз надає ніжний, солодкий смак і приємний аромат.

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У страві міститимуться різні корисні речовини, такі як каротин, вітаміни та мінерали. Як приготувати цю ситну та оригінальну страву, розповіло видання "Етнохата".

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Інгредієнти на однієї порції:

м'якоть гарбуза – 200 г,

рис для різотто – 1,5 ст. ложки,

цибуля – 1 шт.,

гарячий м'ясний або грибний бульйон – 1,2 л,

солодковершкове масло – 50 г,

біле сухе вино – 50 мл,

сир твердий – 50 г,

сіль та рослинна олія.

Для гарного сервірування вам знадобиться 2 маленьких круглих гарбузи, або 1 невеликий гарбуз-"гітара".

Спосіб приготування:

1. Добре промийте рис, залийте холодною водою та залиште настоюватися на 1,5-2 години.

2. Наріжте м'якоть гарбуза на дрібні кубики, цибулю теж дрібненько наріжте.

3. На розігрітій пательні обсмажте гарбуз 1-2 хвилини, додавши рослинну олію. Далі додайте подрібнену цибулю та обсмажуйте ще.

4. До овочів, які смажаться на сковорідці, додайте рис. Усе добре перемішайте та готуйте на повільному вогні, щоб рис увібрав у себе всю олію.

5. До рису та овочів влийте біле вино та готуйте страву до повного його випарювання. Після цього влийте 150 мл бульйон та готуйте, поки рідина не випарується. Поступово додавайте бульйон, який залишився. Після того як остання порція бульйону буде влита до рису з овочами треба додати натертий сир, сіль та вершкове масло. На повільному вогні тривайте ще 1-2 хвилини, накрийте кришкою та залиште настоюватися 10-15 хвилин.

6. Поки різотто набираєтесь смаку, підготуйте гарбуз для сервірування. Для цього зріжте зверху "шапочки" у гарбузів, видаліть м'якоть та насіння, у ємність постеліть харчову фольгу. Якщо у вас гарбуз-"гітара", то розріжте його вздовж на дві половини, так само очистьте, як і в попередньому випадку. У "гарбузові тарілки" викладіть готове різотто та подавайте до столу.

Раніше ми розповідали, як приготувати запечений гарбуз із сиром. Цей простий рецепт сподобається всій родині.

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