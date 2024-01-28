Смачніша, ніж м’ясо: Як приготувати простий і швидкий пиріг-піца з капусти

Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто прагне харчуватися правильно, не жертвуючи при цьому смаком. Капустяний пиріг, приготований за цим рецептом, виходить неймовірно апетитним, соковитим та ніжним, при цьому не містить жодної грами борошна.

Рецепт з сайту "Одна хвилина" підійде для тих, хто стежить за фігурою. Для більш насиченого смаку можна додати до начинки тертий пармезан або інші ароматні сири. Замість помідорів можна використовувати томатну пасту або соус. Пиріг можна їсти як гарячим, так і холодним.

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Інгредієнти:

Капуста - 400 г

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Болгарський перець - 1/2 шт.

Зелена цибуля - 2-3 гілочки

Яйця - 3 шт.

Олія - 3 ст. л.

Помідори - 1-2 шт.

Твердий сир - 100 г

Сіль, перець, спеції за смаком

Приготування:

Капусту тонко нашаткувати. Перекласти в миску та добре обім'яти руками, щоб вона стала м'якшою. Цибулю подрібнити кубиками, моркву натерти на крупній тертці, болгарський перець нарізати невеликими кубиками. Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю, моркву та перець протягом кількох хвилин до м'якості. Перекласти пасеровані овочі в миску та дати охолонути. В окремій мисці збити яйця з сіллю, перцем та спеціями. Додати дрібно нарізану зелену цибулю. З'єднати всі інгредієнти: капусту, пасеровані овочі та яєчну суміш. Ретельно перемішати. Деко застелити пергаментом для випічки, змастити олією. Викласти капустяну масу на деко, рівномірно розрівняти. Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин. Поки пиріг випікається, приготувати начинку: нарізати помідори тонкими кружальцями, натерти твердий сир. Дістати пиріг з духовки, викласти на нього помідори та посипати сиром. За бажанням, можна додати інші інгредієнти: гриби, ковбасу, оливки тощо. Випікати пиріг ще 10-15 хвилин до розплавлення сиру.

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