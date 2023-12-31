Смак стане ще цікавішим: що додати до гарячого шоколаду

Зимові свята завжди асоціюються з теплом, затишком і, звісно, гарячим шоколадом. Ви можете не лише приготувати класичний зимовий напій, але й удосконалити його за допомогою деяких інгредієнтів.

Про це повідомило видання Shuba. Експериментуючи з різноманітними інгредієнтами, ви зможете створити свій особливий гарячий шоколад.

Раніше: Три кращі салати без майонезу на Новий рік: прості рецепти

Що додати до гарячого шоколаду:

Вишні або вишневий сік. Додайте до напою вишневий сироп, розморожені вишні або чайну ложку вишневого соку. Також ви можете прикрасити гарячий шоколад коктейльною вишнею. Нутелла. Ложечка нутелли розтане в гарячому шоколаді, надаючи йому чудовий аромат фундука. Шоколадне Печиво Oreo. Додайте до напою подрібнене печиво Oreo та збиті вершки. Крім цього, ви можете експериментувати з іншими видами шоколадного печива. Спеції. Додайте трохи кориці, мускатного горіха або бодян. Також ви можете додати трохи карамельного або ірисового соусу. Печиво та Маршмелоу. Крекери та маршмелоу можна додати зверху на гарячий шоколад або розмішати в самому напої. Апельсин. Додайте трошки апельсинової цедри, щоб отримати цитрусовий аромат. Кава: Трохи еспресо в гарячому шоколаді покращить не лише смак напою, але й допоможе збадьоритися.

Смачного!

Радимо також звернути увагу на рецепт смачного та м'якого брауні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!