Візажистка показала прості та легкі прийоми, які допоможуть вам виглядати на роки молодшими
Більшість жінок прагне зберегти молодість і красу якомога довше. І хоча час невблаганно йде вперед, є кілька простих прийомів, які допоможуть вам виглядати молодшими за допомогою макіяжу.
Візажистка Кейт Альберт поділилася у TikTok шістьма б'юті-хаками, які допоможуть вам виглядати молодше за допомогою макіяжу.
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1. Крем для повік:
Нанесіть крем для повік на область під очима за допомогою валика для обличчя, рухаючись від носа до скронь. Це допоможе позбутися накопиченої рідини й зменшити темні кола.
2. Очні краплі:
Використовуйте очні краплі, щоб освітлити білки очей. Це візуально зробить їх більшими й молодшими.
3. Тональний крем:
Наносьте тональний крем пальцями, втискаючи його в шкіру. Це допоможе виглядати шкірі більш природно.
4. Коректор:
Змішайте краплю праймера з коректором і нанесіть на обличчя пальцями. Це забезпечить більш щільне покриття і довговічність макіяжу.
5. Пудра:
Відмовтеся від напівпрозорих і білих пудр, які підкреслюють недоліки. Вибирайте пудру з невеликим відтінком, щоб надати шкірі здорового сяйва.
6. Кремовий бронзер:
Додайте кремовий бронзер, щоб візуально підігріти колір обличчя. Це додасть вам свіжості й молодості.
Ось ще кілька порад від експертки, які допоможуть вам виглядати молодше:
- Здоровий спосіб життя: правильне харчування, регулярні фізичні вправи і якісний сон - це основа краси і молодості.
- Догляд за шкірою: використовуйте зволожуючі креми, сироватки і SPF-захист, щоб зберегти шкіру здоровою і сяючою.
- Макіяж: вибирайте натуральні відтінки і текстури, які не підкреслюють зморшки.
- Зачіска: правильна зачіска може візуально скинути кілька років.
Найголовніше - це любити себе і приймати свій вік. Коли ви відчуваєте себе впевнено і щасливою, це видно по вашому обличчю.
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