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Візажистка показала прості та легкі прийоми, які допоможуть вам виглядати на роки молодшими

Билім Олена

Візажистка показала прості та легкі прийоми, які допоможуть вам виглядати на роки молодшими

Більшість жінок прагне зберегти молодість і красу якомога довше. І хоча час невблаганно йде вперед, є кілька простих прийомів, які допоможуть вам виглядати молодшими за допомогою макіяжу.

Візажистка Кейт Альберт поділилася у TikTok шістьма б'юті-хаками, які допоможуть вам виглядати молодше за допомогою макіяжу.

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1. Крем для повік:

Нанесіть крем для повік на область під очима за допомогою валика для обличчя, рухаючись від носа до скронь. Це допоможе позбутися накопиченої рідини й зменшити темні кола.

2. Очні краплі:

Використовуйте очні краплі, щоб освітлити білки очей. Це візуально зробить їх більшими й молодшими.

3. Тональний крем:

Наносьте тональний крем пальцями, втискаючи його в шкіру. Це допоможе виглядати шкірі більш природно.

4. Коректор:

Змішайте краплю праймера з коректором і нанесіть на обличчя пальцями. Це забезпечить більш щільне покриття і довговічність макіяжу.

5. Пудра:

Відмовтеся від напівпрозорих і білих пудр, які підкреслюють недоліки. Вибирайте пудру з невеликим відтінком, щоб надати шкірі здорового сяйва.

6. Кремовий бронзер:

Додайте кремовий бронзер, щоб візуально підігріти колір обличчя. Це додасть вам свіжості й молодості. 

Ось ще кілька порад від експертки, які допоможуть вам виглядати молодше:

  1. Здоровий спосіб життя: правильне харчування, регулярні фізичні вправи і якісний сон - це основа краси і молодості.
  2. Догляд за шкірою: використовуйте зволожуючі креми, сироватки і SPF-захист, щоб зберегти шкіру здоровою і сяючою.
  3. Макіяж: вибирайте натуральні відтінки і текстури, які не підкреслюють зморшки.
  4. Зачіска: правильна зачіска може візуально скинути кілька років.

Найголовніше - це любити себе і приймати свій вік. Коли ви відчуваєте себе впевнено і щасливою, це видно по вашому обличчю.

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