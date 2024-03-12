Вітамінна бомба: рецепт салату з черемші

Додавання молодих і ароматних листочків черемші до класичного салату з варених круто яєць, соковитої фети та пікантної майонезно-сметанної заправки надає страві свіжого та яскравого смаку. Це сплат дуже просто робиться, але потішить весняними нотками.

Черемша-трав‘яниста рослина, яка є не лише приємною на смак, але й корисною. Тому радимо взяти цей салат на замітку. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

- 3 курячих яєць

- 100 г фети

- 100 г черемші

- 2 ст. л. сметани

- 2 ст. л. майонезу 67%

- Сіль за смаком

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Приготування:

Відваріть яйця круто протягом 10 хвилин, після чого охолодіть, почистіть і відокремте білки від жовтків.

У салатник викладіть фету та жовтки і розтовчіть їх виделкою. Білки наріжте дрібними кубиками та додайте до салатника.

Ретельно промийте черемшу, відріжте хвостики. Нарізану за власним смаком черемшу додайте до решти інгредієнтів у салатнику.

Долийте сметану, майонез, додайте сіль за смаком. Ретельно перемішайте і подавайте смачний салат до столу!

Свіжа черемша надає цьому традиційному салату особливого весняного шарму та приємного пряного аромату, а поєднання інгредієнтів створює збалансований смак. Легкий та ситний салат ідеально пасує як до святкового, так і до буденного меню.

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