Ветеринари пояснили одержимість котів нюхати ноги та пахви людини

Кішки – це цікаві істоти з багатим набором поведінкових інстинктів. Однією з таких поведінок є нюхання та облизування пахв та ніг людей. Чому кішки це роблять?

Як пояснили фахівці з Animal Report, кішки мають надзвичайно чутливий нюх, і вони використовують запахи для спілкування, навігації та визначення свого місця у світі. Пахви людей містять багато різних запахів, які приваблюють котів.

Ось деякі з причин, чому кішки люблять нюхати та облизувати пахви людей:

Експерти пояснили, що деякі кішки також можуть любити пахви людей, тому що вони асоціюють їх з комфортом і безпекою. Коли кішка ховає голову під пахву людини, вона може відчувати себе захищеною й улюбленою.

Читайте також: Що робити, щоб кіт не гриз ялинкові прикраси

Ще одна причина – котів приваблює запах поту, який може передати інформацію про стать, статус і репродуктивний стан людини.

"Кішки часто використовують нюх, щоб розпізнати людей, яких вони знають. Пахви – це потужний спосіб ідентифікації", – додали фахівці.

Чому ноги приваблюють котів

Кішки також люблять нюхати та облизувати ноги людей. Ось деякі з причин, чому вони це роблять:

Ноги людей побували в багатьох місцях і мають на собі багато різних запахів. Кішки цікавляться цими запахами, оскільки вони можуть розповісти їм про те, де був їхній господар і що він робив.

Читайте також: Чому коти позіхають, коли їм труть носи: пояснення експертів

Фахівці додали, що кішки часто використовують нюх, щоб знайти речі, які їм знайомі. Ноги людей можуть бути джерелом таких знайомих запахів.

Що робити, якщо ваша кішка нюхає або облизує вам пахви чи ноги?

Якщо вам подобається, що ваша кішка нюхає або облизує вам пахви чи ноги, то дозвольте їй це робити. Однак, якщо вам це не подобається, ви можете відвернути увагу своєї кішки, запропонувавши їй іншу іграшку або ласощі.

Раніше UAportal повідомляв про 5 порід котів, які живуть найдовше. Ці породи люблять за їхні унікальні якості та вражаючу тривалість життя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!