Чому коти позіхають, коли їм труть носи: пояснення експертів

Експерти, що займаються вивченням поведінки котів помітили цікаву закономірність – якщо торкнутися носа кота, він захоче позіхнути. Виявляється, що потирання котячого носа стимулює нерв, який регулює емоції.

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Фахівці з Askmycats пояснили, що стимуляція викликає розслаблення та комфорт, що призводить до позіхань, які своєю чергою, допомагають підвищити рівень кисню в крові та мозку, сприяючи розслабленню.

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Дослідження показують, що коли котячий ніс потерти, це викликає стимуляцію нерва, який відіграє вирішальну роль у регуляції емоцій. Цей нерв, що розташований в носовій порожнині, відповідає за передачу сенсорної інформації в мозок. І така стимуляція може викликати у котів відчуття розслаблення та комфорту, що призведе до наступного позіхання.

"Коли коту потирають ніс, він активує цей нерв, запускаючи каскад сигналів до центру емоційної регуляції в мозку. В результаті у кішки може виникнути відчуття спокою і задоволення, яке часто супроводжується позіханням. Ця фізіологічна реакція дає котам можливість збирати більше інформації про навколишнє середовище та допомагає досліджувати навколишній світ", – кажуть фахівці.

Зазначається, що позіхання у котів має подвійну мету. Окрім зв’язку з емоційною регуляцією, позіхання також допомагає підвищити рівень кисню в крові та мозку.

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Роблячи глибокий вдих під час позіхання, коти можуть поповнити запаси кисню та видалити надлишок вуглекислого газу. Такий приплив кисню заспокійливо діє на їхню нервову систему, сприяючи стану релаксації.

Таким чином, позіхання після розтирання носа може бути для котів способом покращити загальне самопочуття та створити заспокійливу атмосферу.

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