Ветеринари не радять: 5 порід собак, які мають поганий характер або часто хворіють

Ветеринар назвав 5 порід собак з поганим характером - які породи собак не треба заводити

Навіть досвідчені власники домашніх тварин можуть стати жертвами вибору тварини за милою мордочкою. Але незалежно від того, наскільки пухнастою чи казковою є собака, вона все одно може бути вимогливою до догляду, агресивною або схильною до проблем зі здоров’ям.

Британський ветеринарний хірург, користувач Ben The Vet у вірусному TikTok-відео розповів, яких собак він ніколи не мав би як домашніх тварин. Цей список може перевернути ваші уявлення про найкращих улюбленців, пише Best Life.

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П'яте місце – Чау-чау

Найгірші породи собак

Не дивно, що ця порода потрапила до списку, оскільки вона має погану репутацію. У чау-чау не дуже хороший темперамент, вони можуть бути дуже відстороненими, і часто агресивні у ветеринара.

Ветеринар Бен додав, що м’які обличчя чау-чау, хоч і чарівні, ускладнюють одягання намордника, і вони часто страждають від безлічі проблем з очима. Він додає, що їхні "фіолетові язики трохи дратують".

Якщо ви все ще бажаєте мати чау-чау, Американський кінологічний клуб (AKC) каже, що вони здебільшого відсторонені від незнайомців та інших собак і що вони "назавжди віддані господарям".

Четверте місце – Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер кінг чарльз спанієль

Здивовані, побачивши цього гарненького цуценя у списку? Ветеринар Бен каже, що вони чудові собаки, і що він, напевно, вибрав би цю породу для себе, "якби не всі їхні проблеми зі здоров’ям".

За його словами, у багатьох кавалер-кінг-чарльз-спанієлів розвивається хвороба серця, яка називається хворобою мітрального клапана.

"На мою думку, розводити собаку з такою високою ймовірністю захворювання несправедливо", – сказав ветеринар.

За даними вебсайта догляду за домашніми тваринами Wag, ця порода схильна до захворювання мітрального клапана, яке є основною причиною смерті. Статистика показує, що захворювання вражає більш ніж половину всіх кавалер-кінг-чарльз-спанієлів до досягнення ними 5-річного віку та понад 90% кавалерів старше 10 років.

Третє місце – Такса

Найгірша порода собак

Подібно до кавалер-кінг-чарльз-спанієля, ветеринар каже, що такса – це ще одна порода собак із фантастичним характером, яка входить до списку лише через проблеми зі здоров’ям і розбите серце, яке потенційно може спричинити.

"У кожного четвертої такси протягом життя виникають проблеми зі спиною, які можуть варіюватися від простого болю до повного паралічу", – пояснив Бен, додавши, що їм часто потрібна операція на хребті, після якої собака буде довго відновлюватися.

Якщо ви вже є власником "собаки-сосиски", AKC рекомендує бути пильними щодо підтримки їхньої здорової ваги, щоб уникнути таких проблем зі спиною, а також уважно стежити за їхньою діяльністю, щоб вони не потрапили в аварію.

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Друге місце – Шар-пей

Найгірша порода собак

Ще одна порода, схильна до захворювання, – шарпей.

"У них навіть є хвороба, названа на їх честь, – лихоманка шарпея", – зауважив ветеринар Бен.

За даними VCA Animal Hospitals, це спадкове захворювання, яке вражає майже кожну четверту собаку породи шар-пей. У них розвиваються "повторні епізоди лихоманки та запалення без ідентифікованої основної причини".

Окрім 25% ймовірності захворювання, Бен каже, що їхні фірмові зморшки, хоч і приємні, доглядати за ними досить важко.

"Вони такі зморшкуваті, що їм доводиться приклеювати повіки, щоб волоски не терли очі", – додав ветеринар.

Він також поділився, що коли бачить цю породу у ветеринарній клініці, то "вони часто намагаються відкусити обличчя всьому персоналу".

Перше місце – бульдоги і мопси

Яку породу собак не треба заводити

Перше місце займає будь-яка плоскомордая собака, науково відома як брахіцефальна собака, наприклад, англійський бульдог, французький бульдог або мопс. Можливо, ви чули, як ці собаки важко дихають або хропуть, що може здатися милим, але насправді все набагато серйозніше.

"Суспільство нормалізувало той факт, що ці собаки пирхають, але це означає, що вони не можуть добре дихати", – пояснив Бен.

AKC повідомило, що брахіцефальні собаки мають "укорочені морди або обличчя, які здаються плоскими, і, як наслідок, мають вузькі ніздрі та менші дихальні шляхи". Це означає, що їм важко регулювати температуру, коли жарко, або перевести дихання під час фізичних вправ.

Ветеринар додав, що вони дуже схильні до багатьох проблем – проблем із хребтом, шкірою, очима.

"Той факт, що більш ніж половина з них повинні мати кесарів розтин, щоб народити, є досить етичним питанням для мене, щоб ніколи не хотіти його робити", – зауважив ветеринар з TikTok.

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