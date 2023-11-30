Ветеринари назвали найпотворніші породи собак

Деякі породи собак мають справді нетрадиційну зовнішність, через що й полюбилися по всьому світу. Їхній унікальний вигляд не впливає на їхню любов до вас, товариськість та дружбу.

Видання Best Life назвало шість найпотворніших порід собак, на думку експертів. Утім, здебільшого їх вважають навпаки милими.

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1. Бультер'єр

Бультер'єр

Хоча може здатися, що деякі менш популярні породи залишилися жити в тіні, іншим, таким як бультер’єр, пощастило насолодитися бути у центрі уваги. Бультер’єра часто називають "яйцеголовим", але порода добре піддається дресуванню та часто знімається у кіно.

Ці собаки можуть бути особливо ласкавими та чарівними. Якби у бультер’єра була мова любові, це було б якісно проведено час, заявив експерт з тварин Тревіс Брорсен.

2. Китайська чубата

Китайська чубата

Якщо бути чесними, нам усім хоч раз у житті доводилося підстригтися невдало. У випадку деяких порід собак такий незграбний вигляд може бути нормальним.

"Китайська чубата – порода іграшкових собак, яка відома своєю незвичайною зовнішністю", – розповіла Джефф Нетцлі, кінолог і засновник Dog Beaches Near Me.

За її словами, вони майже безшерсті, лише з кількома пучками волосся на голові, хвості та лапах. У них також широко розплющені очі, які можуть змусити їх виглядати трохи наляканими.

Однак ці чарівно незграбні цуценята, як правило, сяють, коли справа стосується особистості. Попри свій зовнішній вигляд, вони дуже ласкаві і, як правило, добре ладнають з іншими собаками та людьми.

3. Мисливська борза

Мисливська борзая

Стара приказка говорить, що краса в очах того, хто дивиться. Борзу часто вважають однією з найпотворніших порід собак, каже кінолог Деніел Когілл. За його словами, ці високі, стрункі собаки нагадують хортів із великою кількістю загривків. Вони мають худі тіла, довгі морди та відсторонений характер, що робить їх трохи незграбними – і тим більше привабливими через це.

4. Ксолоіцкуінтлі

Ксолоіцкуінтлі

"Ксолоітцкуінтлі – іноді їх називають Ксоло – одна з найдавніших порід собак, історія якої сягає корінням ще до ацтеків. Але те, що справді виділяє цих собак сьогодні, – це відсутність шерсті, яка надає їм унікальний зовнішній вигляд ", – розповідає ветеринар Джорджина Уші Філліпс. Однак більшість ксоло мають легкий шар волосся на голові, що робить їх ще цікавішими!"

Попри це, експерти кажуть, що кожен, хто проводить час з однією з собак, побачить, що її зовнішній вигляд затьмарюється її поведінкою.

"Ксоло може виглядати страшно, але ця порода має надзвичайну відданість своєму господареві", — каже Брорсен.

5. Шар-Пей

Шар-Пей

"Шар-пей має багато унікальних рис, але для тих, хто не любить гавкаючих собак, вони для вас", – заявив Борсен. За його словами, такий пес захищає, але спокійно ставиться до членів сім’ї. І нехай вас не обманює відчуженість цієї породи: здебільшого вони такі ж розумні.

6. Бедлінгтон тер'єр

Бедлінгтон тер'єр

Жорстке, схоже на вовну волосся може бути значним надбанням для власників собак, які шукають породу, яка не надто сильно линяє. І, на думку експертів, один унікальний на вигляд пес сприймає ідею бультер’єра в овечій шкурі дещо буквально.

"Бедлінгтон-тер’єр – порода собак з кудлатою шерстю, яка виникла в Англії. Вони відомі своєю характерною зовнішністю, схожою на ягняти, і любов’ю копати нори", – пояснює Нетцлі.

Ці собаки розумні, активні та люблячі собаки, які є чудовими компаньйонами. Якщо ви зможете прийняти їхню незвичайну зовнішність, ви побачите, що це одна з найкращих порід".

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