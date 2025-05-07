Весняна проблема: як захистити газон від собаки

Зелений, доглянутий газон під вікнами — справжня окраса двору, яка тішить око кожного господаря. Але якщо в будинку живе активний чотирилапий улюбленець, підтримувати ідеальний стан трави може бути непросто: ями, витоптані ділянки й плями від сечі — знайома ситуація для багатьох.

Проте, як зазначає видання Martha Stewart , існують ефективні способи, які допоможуть зберегти газон охайним. До того ж, не доведеться обмежувати при цьому свободу руху собаки.

1. Створіть окрему туалетну зону

Сеча собак містить надлишок азоту, який випалює траву, залишаючи жовті плями. Щоб запобігти цьому, привчайте собаку справляти потребу у визначеному місці — наприклад, на краю ділянки. Використовуйте гравій, мульчу або покриття, що добре витримує вологу. Після кожного "відвідування" промивайте місце водою зі шланга — це зменшить концентрацію азоту й змиє запах.

2. Замість заборон — спеціальна зона для копання

Риття — природна поведінка багатьох собак. Натомість щоб сварити улюбленця, краще обладнайте йому "зону для розкопок": дитячий басейн із піском або окрему ділянку з м’яким ґрунтом. Закопайте там іграшки чи смаколики, щоб стимулювати собаку рити саме в цьому місці. Якщо тварина починає копати деінде — м’яко перенаправляйте.

3. Висадіть витривалі сорти трави

Не кожен газон витримує активність тварин. Обирайте сорти, які краще протистоять витоптуванню:

Бермудська трава — швидко відновлюється, ідеальна для теплих регіонів.

— швидко відновлюється, ідеальна для теплих регіонів. Висока костриця — стійка до пошкоджень, має міцну кореневу систему.

— стійка до пошкоджень, має міцну кореневу систему. Кентуккійський м’ятлик — густо росте й добре регенерує, особливо у прохолодному кліматі.

Не забувайте про регулярний догляд: полив, підживлення та аерацію.

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4. Обладнайте спеціальну зону для ігор

Щоб собака не носився всією ділянкою, створіть йому окрему зону для активності. Це може бути загороджене місце з піском, гравієм чи штучною травою, де можна бігати, копати та грати без шкоди для решти газону. Також облаштуйте затінене місце з лежаком, щоб улюбленець міг відпочивати подалі від спеки й шуму.

5. Розваги — ключ до спокою

Якщо собаці нудно — він знайде собі заняття самостійно, і не завжди безпечне для газону. Подбайте про збагачення простору: ароматні рослини (ромашка, розмарин), різноманітні текстури під лапами, невелика миска з водою чи м’ячиками — усе це допоможе утримати увагу. А ще краще — активні прогулянки за межами двору та щоденні ігри з господарем.

Нагадаємо, ми вже писали, чому собака відмовляється від прогулянок.

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