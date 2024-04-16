Великдень, Паска, чи Пасха: як свято Воскресіння Христового правильно називати в Україні

Одне з найбільших християнських свят Воскресіння Христове в Україні називають по-різному. Це "Пасха" та "Великдень".

Слово "Великдень" походить від давньоруської кальки з грецької мови "велика неділя" (μεγάλη ἡμέρα). Це слово вживається в українській мові з давніх часів і правильнішим, ніж слово "Пасха", яке походить від єврейського слова "песах", що означає "проходження повз".

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"Велика українська енциклопедія" НАН України дає довідку щодо значення слова "Великдень".

Зазначається, що назва "Великдень" поширилася наприкінці першого тисячоліття разом із християнізацією східних слов’ян, Давньої Русі.

"За легендою, назва Великдень виникла через те, що в час народження Христа "сильно світило сонце і стояли такі довгі дні, що теперішніх треба сім зложити, аби був один тодішній. Тоді, було як зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж у суботу ввечері. А як розп'яли Христа — дні поменшали". Серед східних слов’ян були поширені уявлення, що на Великдень "сонце грає" чи "гуляє", все радіє й веселиться "на небі й на землі"", – йдеться у повідомленні.

На вікі-порталі "Словарь української мови" Київського столичного університету імені Бориса Грінченка надається тлумачення словам "Великдень" та "Великодень".

За цим словником, "Великдень" це те саме, що і "Свѣтлое Воскресенье". Найстаріше й найважливіше християнське свято, що відзначається (в першу неділю після першої весняної повні) у пам'ять Воскресіння Ісуса Христа.

"Великодень" – це те саме, що й Великдень.

Популярний учитель української мови Олександр Авраменко наголошує: "Слово "пасха" в словнику Бориса Грінченка взагалі відсутнє. А в інших словниках подане з різними обмеженнями".

Авраменко зауважив, що "Пасха" – це назва відповідного єврейського свята. І саме від цієї назви походить назва "паска" – солодкий хліб який випікають до ВеликОдня.

"А весняне християнське свято Воскресіння Христа зветься в нашій мові "ВелИкдень". І в родовому відмінку правильно ВелИкодня, а не ВеликОдня", – додав мовознавець.

Пропонуємо дізнатися, які страви мають бути на святковому столі у Великдень.

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