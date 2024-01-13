Веганський обід: рецепт крем-супу з селери

Цей суп виходить смачним і корисним, а ще й дуже простим у приготуванні. Якщо хочете більш наваристого смаку, варіть його на м‘ясному бульйоні.

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Для його приготування нам знадобиться:

1 корінь селери

2 стебла селери

5 листків селери

1 картопля

1 морква

1 зубчик часнику

2 цибулини

500 мл овочевого бульйону

4 ст. л. оливкової олії

сіль і перець за смаком

Приготування

Овочі помити, почистити і нарізати кубиками. Часник пропустити через прес.

У каструлі розігріти оливкову олію. Викласти подрібнені овочі та листя селери. Обсмажити на середньому вогні, помішуючи, 7-10 хвилин.

Додати сіль, перець і овочевий бульйон. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити до готовності овочів, приблизно 15-20 хвилин.

Готовий суп подрібнити блендером до однорідної маси.

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