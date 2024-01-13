Веганський обід: рецепт крем-супу з селери
Цей суп виходить смачним і корисним, а ще й дуже простим у приготуванні. Якщо хочете більш наваристого смаку, варіть його на м‘ясному бульйоні.
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Для його приготування нам знадобиться:
- 1 корінь селери
- 2 стебла селери
- 5 листків селери
- 1 картопля
- 1 морква
- 1 зубчик часнику
- 2 цибулини
- 500 мл овочевого бульйону
- 4 ст. л. оливкової олії
- сіль і перець за смаком
Приготування
Овочі помити, почистити і нарізати кубиками. Часник пропустити через прес.
У каструлі розігріти оливкову олію. Викласти подрібнені овочі та листя селери. Обсмажити на середньому вогні, помішуючи, 7-10 хвилин.
Додати сіль, перець і овочевий бульйон. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити до готовності овочів, приблизно 15-20 хвилин.
Готовий суп подрібнити блендером до однорідної маси.
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