Поблизу Єрусалима знайшли рідкісну срібну монету віком 2500 років (фото)

Археологи з Ізраїльського управління старожитностей (IAA) виявили надзвичайно рідкісну срібну монету віком 2500 років, яка датується періодом Першого храму.

Монета, яка, як вважають, була викарбувана в шостому або п'ятому столітті до нашої ери під час правління персів Ахеменідів над Юдеєю, була навмисно розрізана навпіл, пише Israel Antiquities Authority.

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Доктор Роберт Кул, голова нумізматичного відділу IAA, сказав: "Монета надзвичайно рідкісна, приєднавшись лише до пів дюжини монет цього типу, які були знайдені під час археологічних розкопок у країні".

Монета була виявлена ​​під час розкопок, які передували розширенню траси 375, приблизно в 10 милях на південний захід від Єрусалиму.

Археологічні розкопки також виявили залишки "будинку з чотирма кімнатами", типового житла того періоду, що свідчить про поселення, що датується сьомим століттям до нашої ери в епоху Першого храму. Під час розкопок в одній із кімнат було знайдено сферичну вагу шекелів вагою трохи менше половини унції. Ця стандартизована вага підкреслює ранні докази організованої торгівлі, яка, ймовірно, використовувалася для зважування металів, спецій та інших цінних товарів.

За словами Кула, ці знахідки дають цінну інформацію про перехідну фазу торгової практики в Юдеї, коли торгівля перейшла від зважування срібних монет до використання монет. Перші монети, що походять з таких регіонів, як Стародавня Греція, Кіпр і Туреччина, почали з’являтися в землі Ізраїлю в шостому і п’ятому століттях до нашої ери.

Навмисне розрізання монети на дві половини, практика, відома як "hacksilver" або "hacksilbur", вказує на те, що загальне прийняття монет ще не було широко поширеним у цей період.

Елі Ескусідо, директор Israel Antiquities Authority, підкреслив важливість візуальних деталей, написів і дат на цих ранніх монетах як найважливіших джерел археологічної інформації.

Ескусідо зауважив: "Через такий крихітний об’єкт, як монета, стає можливим простежити процеси людського мислення та спостерігати, що наші економічні звички залишалися майже незмінними протягом тисячоліть — змінилася лише технологія".

Подальші деталі розкопок виявили кам’яну гирю шекель вагою 11,07 грама, прикрашену давньоєгипетським (ієратичним) скороченням слова шекель. Археологи Міхал Мермельштейн і Денні Бенаюн, керівники розкопок, пояснили, що ця вага слугувала еталоном у Королівстві Юда, відображаючи ретельне вимірювання товарів на ринках.

Археологічні дані свідчать про те, що перехід від торгівлі дорогоцінними металами до стандартизованого карбування монет був поступовим і складним процесом.

Нагадаємо, у Бразилії виявили поховання віком 9000 років.

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