Ваші предки могли бути кочівниками: названо прізвища, які прийшли в Україну з печенігами
Українське суспільство відоме своїми цікавими та унікальними прізвищами, які є частиною культурної спадщини. Часто вони відображають родовід, особливості професій або особистісні риси, а деякі з них навіть мають коріння, що сягає давніх часів печенігів.
Згідно з дослідженнями українського вченого Валентина Стецюка, існують переконливі аргументи, що сучасні чечени можуть бути прямими потомками печенігів, древнього народу, який оселився на території українського Причорномор’я та брав активну участь у житті регіону між I та II тисячоліттями, пише Телеграф.
Дослідник звернув увагу на деякі українські прізвища, чиє походження залишається невідомим, і зіставив їх з окремими словами чеченської мови. Результати показали, що існує велика кількість носіїв подібних родових імен.
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Список найбільш поширених прізвищ, коріння яких сягає чеченських або печенізьких витоків:
- Борц і похідні — від слова "просо";
- Букар від слова "букара" — "горбатий, сутулий";
- Бурса — "тростин";
- Везарка — "коханий, коханець";
- Говрас змінене слово "говрах" — "вершник" (або говр "кінь");
- Гома — "косою, кривою";
- Гота — "плуг і упряж";
- Деган — "серцевий";
- Джима — "молодий";
- Заза — "квітучий";
- Кеня — "старий";
- Керлан — "новий";
- Кізя — "безжальний";
- Мецан — "голодний";
- Мохо — "сірий" або "загорілий";
- Нажа — "дуб";
- Онда — "міцний";
- Хазай — "гарний".
За словами вченого, ці родові імена були передані українцям через асиміляцію печенігів, чиї імена збереглися до сьогоднішнього дня. Він також зазначив, що існує можливість доповнення цього переліку в майбутньому.
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