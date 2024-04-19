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Ваші предки могли бути кочівниками: названо прізвища, які прийшли в Україну з печенігами

Анастасія Крищук

Ваші предки могли бути кочівниками: названо прізвища, які прийшли в Україну з печенігами
Ваші предки могли бути кочівниками, якщо прізвище звучить так. Джерело: Зображення, згенероване за допомогою ШІ

Українське суспільство відоме своїми цікавими та унікальними прізвищами, які є частиною культурної спадщини. Часто вони відображають родовід, особливості професій або особистісні риси, а деякі з них навіть мають коріння, що сягає давніх часів печенігів.

Згідно з дослідженнями українського вченого Валентина Стецюка, існують переконливі аргументи, що сучасні чечени можуть бути прямими потомками печенігів, древнього народу, який оселився на території українського Причорномор’я та брав активну участь у житті регіону між I та II тисячоліттями, пише Телеграф.

Дослідник звернув увагу на деякі українські прізвища, чиє походження залишається невідомим, і зіставив їх з окремими словами чеченської мови. Результати показали, що існує велика кількість носіїв подібних родових імен.

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Список найбільш поширених прізвищ, коріння яких сягає чеченських або печенізьких витоків:

  • Борц і похідні — від слова "просо";
  • Букар від слова "букара" — "горбатий, сутулий";
  • Бурса — "тростин";
  • Везарка — "коханий, коханець";
  • Говрас змінене слово "говрах" — "вершник" (або говр "кінь");
  • Гома — "косою, кривою";
  • Гота — "плуг і упряж";
  • Деган — "серцевий";
  • Джима — "молодий";
  • Заза — "квітучий";
  • Кеня — "старий";
  • Керлан — "новий";
  • Кізя — "безжальний";
  • Мецан — "голодний";
  • Мохо — "сірий" або "загорілий";
  • Нажа — "дуб";
  • Онда — "міцний";
  • Хазай — "гарний".

За словами вченого, ці родові імена були передані українцям через асиміляцію печенігів, чиї імена збереглися до сьогоднішнього дня. Він також зазначив, що існує можливість доповнення цього переліку в майбутньому.

Раніше було названо список прізвищ, які свідчать, що ваш рід славився сильними жінками.

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