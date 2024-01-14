Ваші орхідеї квітнутимуть довго: експерт поділився хитрощами з догляду

Взимку догляд за орхідеями може вимагати деяких адаптацій, оскільки квіти у цей час мають перебувати у стані спокою. Кімнатні рослини мають бути захищені від протягів, перепадів температур та від переливу.

Орхідеї також не люблять пересихання кореневої системи, але перелив ґрунту теж шкодить корінню квітів. Якщо орхідеї рясно заквітнули, то важливо знати, як продовжити цей процес. Видання Express ділиться порадами щодо поливу квітучих орхідей.

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Зазначається, що варто поливати квітучу орхідею раз на тиждень й лише тоді, коли коріння просохне. Також важливо, щоб коріння квітів не було повністю занурене у ґрунт. Коли коріння орхідей стирчить з горщика, рослина отримує додаткову порцію кисню, що надзвичайно важливо для її цвітіння.

Також експерти видання радять для квітучих орхідей застосувати сік з алое. Ним можна протирати стебла й листя рослини, а також підливати його у ґрунт.

Для поливу орхідей використовують настоянку: подрібніть два-три листка алое та залийте літром відстояної води. Поставте суміш на добу у темне місце, потім процідіть й підливайте отриманий розчин до коріння орхідей раз на тиждень.

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