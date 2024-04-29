Ваші губи будуть пухленькими без філерів: хитрощі макіяжу (відео)

Не всім пощастило мати пухкі губи від природи, але не варто впадати у відчай. За допомогою простих прийомів макіяжу можна візуально збільшити губи без будь-яких ін'єкцій.

Експерти з краси поділилися хитрощами, які дозволять жінці нафарбувати губи наче професійний візажист. І для цього не потрібно навіть початкових навичок.

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Для початку фахівці радять скористатися відлущувачем для губ, який видаляє мертві клітини шкіри, роблячи шкіру на губах гладенькою. Ви можете зробити скраб для губ своїми руками, змішавши цукор з медом, або купити готовий засіб. Акуратно помасажуйте скраб протягом декількох секунд та змийте теплою водою. Це допоможе вашій губній помаді та бальзаму лягти рівно, а губи виглядатимуть більш об'ємними.

Після цього треба скористатися праймером для губ – він створює гладку основу, завдяки якій губна помада тримається довше і не розпливається. Він також візуально збільшує губи, заповнюючи лінії та зморшки.

Підведіть губи олівцем, щоб чітко окреслити форму та візуально збільшити їх. Заповніть губи олівцем повністю, щоб колір губ не розтікався.

Нанесіть трохи хайлайтера на центр верхньої губи, щоб створити 3D-ефект. Це зробить губи більш об'ємними та виразними.

Використовуйте блиск для губ, щоб зробити їх пухкішими та сяючими. Блиск додає вашим губам об'єму та здорового вигляду.

Не бійтеся експериментувати з різними кольорами та текстурами губної помади. Наносьте губну помаду пензликом, щоб добитися чіткішого контуру. Використовуйте бальзам для губ, щоб зволожити губи та запобігти їх сухості. З цими простими порадами ви зможете отримати пухкі та привабливі губи без шкоди для здоров'я.

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