Ваша орхідея вражатиме пишним цвітінням: що підлити у горщик до рослини
Відомо, що часник є не тільки смачною приправою, але й корисним інгредієнтом для приготування натуральних ліків. А ви знали, що часник також може допомогти вашим орхідеям зацвісти.
У цьому запевнили експери з SantePlusMag. Зазначається, що якщо ваша орхідея більше не цвіте, це може бути пов'язано з декількома факторами, такими як нестача світла, тепла або добрив. Однак ви можете стимулювати цвітіння орхідеї, використовуючи натуральне добриво на основі часнику.
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Для приготування цього добрива вам знадобиться:
- Чайна ложка сушеного часнику
- Літр води
Як приготувати:
- Розчиніть сушеного часнику в літрі теплої води.
- Поливайте цим розчином орхідею раз на тиждень протягом кількох тижнів.
Якщо ви хочете отримати більш концентрований розчин, ви можете використовувати 3 зубчики свіжого часнику замість сушеного.
Очистіть і подрібніть 3 зубчики часнику. Покладіть подрібнений часник у миску і залийте тепленькою водою. Дайте настоятися протягом 24 годин.
Коли розчин перебродить, поливайте ним орхідею раз на тиждень протягом кількох тижнів.
Часник містить сірку, яка є важливим мінералом для здоров'я орхідей. Сірка допомагає рослинам виробляти хлорофіл, який необхідний для фотосинтезу. Крім того, сірка стимулює цвітіння орхідей.
Також часник містить інші корисні мінерали, такі як калій, фосфор і магній. Ці мінерали сприяють здоровому росту та розвитку орхідей.
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