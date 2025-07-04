Ваш кіт у небезпеці: яка рослина є смертельною для улюбленця

Багато власників котів помічали, що їхні улюбленці з цікавістю нюхають і навіть жують кімнатні рослини. На жаль, така поведінка може бути небезпечною — деякі квіти є токсичними для котів і можуть спричинити отруєння, серйозну інтоксикацію або навіть загибель тварини.

У цьому матеріалі — які саме рослини становлять загрозу для котів і що робити, якщо тварина їх з’їла. Про це пише Уніан.

Чому коти цікавляться квітами

Причин, чому кіт раптом почав їсти рослини, може бути кілька. Одна з них — природна потреба очищення шлунка або нестача певних вітамінів. У таких випадках тварина може інстинктивно шукати альтернативу у вигляді кімнатної зелені. Власникам варто пропонувати безпечні варіанти — пророщену пшеницю, овес, котячу м’яту або спеціальні трави, які продаються у зоомагазинах.

Ще одна поширена причина — банальна спрага. Якщо улюбленець починає гризти рослини, переконайтеся, що в нього є доступ до свіжої води. Крім того, не варто забувати про котячу допитливість — багато тварин просто пробують усе нове на смак.

Небезпечні для котів кімнатні рослини

У багатьох домівках ростуть популярні рослини, які можуть становити загрозу для здоров’я кота. Серед них: молочай, каланхое, диффенбахія, фікус, алое, гортензія, сансевієрія, бегонія, плющ, самшит, гіацинт, нарцис, драцена, олеандр, кала, герань, беладона, цикламени. Особливо небезпечними є лілії, тюльпани та хризантеми — навіть незначна кількість їхнього соку чи пилку може призвести до важкої інтоксикації.

Щодо троянд і орхідей — вони не вважаються токсичними для котів, однак не слід забувати про можливі механічні травми від шипів чи подразнення шлунку, якщо кіт з’їсть занадто багато.

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Як діяти, якщо кіт з’їв отруйну рослину

Якщо улюбленець з’їв або пожував отруйну рослину, варто уважно стежити за його станом. Ознаками отруєння можуть бути блювання, діарея, утруднене дихання, відмова від їжі, слабкість або спроби сховатися у темному місці.

У такій ситуації не зволікайте — негайно зверніться до ветеринара. Якщо є можливість, візьміть із собою фото або зразок рослини, яку з’їв кіт — це допоможе швидше поставити діагноз.

У жодному разі не давайте тварині ліки самостійно і не намагайтеся викликати блювоту — це може лише погіршити стан. Якщо немає можливості дістатися до клініки, зв’яжіться з ветеринаром онлайн. Такі послуги зараз доступні на спеціалізованих платформах, де можна отримати консультацію у режимі реального часу.

Пам’ятайте: навіть незначна кількість токсичної рослини може бути небезпечною. Якщо вдома є кіт — варто заздалегідь подбати про те, щоб усі рослини були безпечними для тварини.

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