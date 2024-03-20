У водоймах в США почали знаходити 'інопланетні яйця': що це було насправді (фото)

Жителів штату Оклахома сколихнули фотографії дивних желеподібних куль, що звисали з гілок занурених у воду дерев у водосховищі МакГі-Крік. Деякі користувачі мережі охрестили їх "інопланетними яйцями", що викликало паніку.

Проте Департамент охорони дикої природи штату Оклахома поспішив заспокоїти громадськість. Ці "інопланетні" істоти виявилися не чим іншим, як мохуватками - істотами, які існують на Землі вже 470 мільйонів років.

Читайте також: На дні океану знайшли таємничі чорні яйця з ембріонами (фото)

Мохуватки - це колоніальні безхребетні, що живуть у слизовій масі. Їх незвичайна форма та відсутність видимих ​​органів збудили уяву людей, але насправді вони не становлять жодної небезпеки.

Ці істоти є індикатором чистої води та здорового довкілля. Їх поява у водосховищі МакГі-Крік свідчить про те, що екосистема водойми знаходиться в хорошому стані.

Мохуватки розмножуються безстатевим шляхом, що дозволяє їм швидко поширюватися у сприятливих умовах. У літні місяці, коли температура води стає вище 60°F, їх кількість значно зростає.

Нагадаємо, у Полінезії знайшли одразу вісім нових райдужних видів бджіл, які "стрибають по островах".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!