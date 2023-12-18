У Вісконсіні рибалки виявили корабель, який затонув у 19 столітті: має особливе історичне значення

У серпні 2023 року рибалки з Пештіго, штат Вісконсин, Тім Воллак і його донька Хенлі, виявили затонулий корабель на озері Мічиган. Їхній гідролокатор зафіксував незвичайний об'єкт, і вони поділилися фотографіями, підозрюючи, що це може бути корабель, який затонув під час пожежі 1871 року.

Про це повідомляє Daily Mail.

Історичне товариство Вісконсина дізналося про знахідку і після того, як 4 грудня підводний дистанційний апарат дослідив місце знахідки, підтвердило, що об'єкт дійсно є залишками трищоглового дерев'яного вітрильника, зануреного під воду на глибину близько 3-х метрів. Археологи вважають, що це судно — "Джордж Л. Ньюман", 37-метровий корабель, який затонув під час руйнівної пожежі 152 роки тому, що забрала життя до 1 500 осіб.

"Джордж Л. Ньюман" був на шляху з Детройта до Чикаго, коли 8 жовтня 1871 року потрапив у густий дим Великої пожежі Пештіго. Екіпаж корабля, намагаючись врятуватися, сів на мілину на південно-східній точці Зеленого острова. Доглядач маяка врятував екіпаж, який залишався на острові протягом тижня, рятуючи все, що міг, перш ніж покинути судно, яке з часом засипало піском і про яке забули.

Тамара Томсен, морський археолог Історичного товариства Вісконсина, наголосила на важливості знахідки, зазначивши, що корабель, побудований у 1855 році, є досить старим для корабельних аварій Вісконсина. Зв'язок із пожежею Пештіго додає йому особливого історичного значення.

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Історичне товариство Вісконсина планує провести повторне обстеження затонулого корабля наступної весни, можливо, з метою внесення його до Національного реєстру історичних місць.

"Я не знаю, як ми її перевершимо", - зауважив Тім Воллак, розмірковуючи про їхню унікальну знахідку, висловивши своє захоплення можливістю відкриття нових корабельних аварій у майбутньому.

Пожежа Пештіго, яка вважається найсмертоноснішою лісовою пожежею в історії США, почалася через залізничників, які розчищали землю під колії. Вона швидко охопила 1,5 мільйона акрів землі, спаливши частини округів Дор і Кевоні та знищивши Пештіго протягом години.

Нагадаємо, археологи знайшли в США унікальні петрогліфи.

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