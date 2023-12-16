Археологи знайшли в США унікальні петрогліфи: розкривають нові подробиці життя древніх народів

Група археологів з Ягеллонського університету в Польщі зробила дивовижне відкриття стародавніх малюнків і петрогліфів на території прикордонних штатів Колорадо і Юта в США. Результати їхніх досліджень кардинально змінюють уявлення про заселення цієї території.

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Про це пише Arkeonews.

Дослідження проводилися на території Касл-Рок-Пуебло, стародавнього поселення доколумбового народу пуебло. Ця місцевість відома своїми наскальним живописом, який створювався протягом багатьох століть.

Археологи виявили раніше невідомі великі галереї і петрогліфи, що датуються різними історичними періодами. Деякі з найдавніших петрогліфів, що зображують воїнів і шаманів, датуються III століттям нашої ери. Більшість петрогліфів належать до XII-XIII століть.

Ці різьблені зображення мають різноманітні форми, включаючи складні геометричні фігури та спіралі. На них зазвичай зображені шамани, воїни, а також тварини — бізони, олені та гірські барани, а також самі сцени полювання.

У XV-XVII століттях, коли цю територію населяло плем'я Уте, на наскельних панно почали з'являтися великі сюжетні сцени полювання на бізонів, гірських баранів та оленів. Пізніше на них зображали коней, що знаменує період іспанських завоювань, які познайомили корінних північноамериканців з цими тваринами (вони зникли з цього континенту під час останнього льодовикового періоду).

Серед найновіших зразків наскального мистецтва — підпис 1936 року, що належить Айрі Катхейру, відомому ковбою в Юті, Колорадо, Арізоні та Нью-Мексико.

Одна з важливих знахідок команди археологів — виявлення раніше невідомих петрогліфів, розташованих на висоті 800 метрів над поселеннями на скелі. Деякі спіралі досягають до метра в діаметрі. Ці петрогліфи, які використовували для астрономічних спостережень і визначення календаря в XIII столітті, змінили уявлення про чисельність населення і релігійні практики того часу.

Польська команда з нетерпінням чекає на подальші відкриття, а також на детальну 3D карту каньйонів, підготовлену дослідниками з Університету Х'юстона. Ця карта, створена за допомогою LIDAR та оптичних досліджень, проведених з висоти 450 метрів над каньйонами, відкриє ще більше таємниць.

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Результати досліджень польських археологів мають важливе значення для розуміння історії і культури корінних народів Північної Америки. Вони показують, що ця територія була заселена набагато раніше, ніж вважалося раніше, і що її населення було більш різноманітним, ніж можна було припустити.

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