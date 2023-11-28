В Україні різко здорожчає певна категорія товарів: в чому причина

Блокада польськими перевізниками кордону з Україною значно ускладнила доставку імпортної продукції з Європи. Про це повідомили ритейлери.

Зокрема, гендиректорка мережі "КОЛО" Марини Сергієнко зауважила у коментарі "Інтерфакс-Україна", що деякі продукти, як-от какао, кава, апельсини, сіль, переважно є імпортними. Сьогодні мережа оцінює ризики на рівні 25-30 млн грн на місяць.

"Важливо розуміти, що це може торкнутися і продукції українського виробництва через відсутність складових їхнього виготовлення або пакувальних матеріалів", – зазначила Сергієнко.

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У пресслужбі "АТБ" повідомили, що через заблоковані пункти переходу доставляють товари з країн Прибалтики, Німеччини, Голландії, Бельгії, частка яких в асортименті мережі досить вагома. Зокрема, висока частка польських виробників в асортименті категорій молочної продукції, заморожених овочів і фруктів, макаронних виробів, напоїв й алкогольної продукції, мийних і косметичних засобів.

У пресслужбі "Епіцентру" повідомили, що працюють через польські порти, блокування кордону вже вплинуло на кількість товарів, які можна ввозити на територію України, проте частка власного імпорту в мережі невисока.

"Команда багато років поспіль працює над зменшенням імпортозалежності: переключилися на українських виробників, надаємо перевагу національним постачальникам і розвиваємо власне виробництво. Тож усі ці заходи нівелюють проблеми з польським кордоном", – повідомили у пресслужбі компанії.

Заступник генерального директора "ЕКО маркет" з логістики Наталя Краснікова повідомила, що на деяких складах дистриб'юторів в Україні спостерігається зменшення залишків. На це прямо впливає те, що через бойкоти пропускних пунктів на кордонах замовлення на доставку з Європи виконуються приблизно наполовину.

"У такій ситуації ми помічаємо небажання перевізників узагалі брати нові замовлення (вантаж на борт авто) під час страйку, адже до них можуть застосовуватися штрафні санкції з боку покупців через неможливість виконати зобов'язання", – сказала вона.

На думку Краснікової, у короткостроковій перспективі малоймовірним є сильний вплив цих факторів на ціни для кінцевих покупців. Однак якщо ситуація затягнеться, ціни почнуть зростати, насамперед на імпортні товари.

"Вартість вітчизняних товарів має змінитися мінімально (за винятком тих товарів, де переважає частка імпортних складових). Усе це може призвести до перерозподілу ринку на користь українських компаній, чиї виробничі потужності розташовані в Україні, складові продуктів також виробляють тут, а самі підприємства мають достатній рівень виробництва, щоб закрити ніші, які раніше займав імпорт", – вважає Краснікова.

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