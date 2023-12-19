У Туреччині виявили давню римську мозаїку з морськими створіннями (фото)

У Туреччині археологи виявили мозаїку з морськими істотами з римської вілли. Знахідка була зроблена ​​під час рятувальних розкопок у провінції Мардін на південному сході країни.

Розкопки були спровоковані повідомленнями про незаконне пограбування поблизу села Узункая. Археологи обстежили територію та виявили докази масового грабежу, повідомляє The History Blog.

По всій ділянці були вириті ями, що завдало серйозної шкоди архітектурним залишкам на цьому місці. Команда виявила фрагменти мозаїчної підлоги на пізньоримській віллі Рустика, заміському маєтку, що датується 5-7 століттями.

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Навколо вілли розташовані невеликі кімнати, де спали слуги, робітники та солдати. Інші споруди на південному схилі ділянки, ймовірно робоча частина маєтку, ще належить дослідити. Також на території є некрополь. Мозаїки були з головного будинку.

На мозаїчній підлозі зображені численні морські істоти – восьминоги, різні види риб, мідії, тюлені, вугри, водні рослини, птахи-рибалки – а також геометричні мотиви, зокрема вузли, меандри, шестикутники, восьмикутники, концентричні квадрати та віялоподібні форми.

Нагадаємо, археологи знайшли в США унікальні петрогліфи.

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