У Туреччині виявили давньоримську мозаїку з двома левами (фото)

У Туреччині виявили стародавню мозаїку із зображенням двох левів. Знахідку зробили у​в римському театрі в стародавньому місті Прусіас ад Гіпіум у сучасному Конуральпі.

Мозаїка виявлена ​​в кімнаті портика посередині осі театру. Приміщення було прямокутним, а стіни вкриті мармуровими плитами, прикріпленими товстим шаром розчину, повідомляє The History Blog.

Мозаїка покриває всю підлогу і майже не пошкоджена. Основна довжина має квітковий візерунок склепіння.

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У південній половині кімнати розташована центральна мозаїка, приклад дуже тонкої місцевої майстерності. Вона складається з білих, синіх, жовтих, зелених і коричневих мозаїк, розташованих поперемінно.

У центрі кадру, складеного меншими точними мозаїками, зображено двох левів, що стоять обабіч сосни. З дерева звисає тимпан (барабан або бубон) на лівій гілці та флейта пана на правій гілці.

Археологи вважають, що це був простір, присвячений культу Діоніса. Сам Діоніс одного разу перетворився на лева, щоб врятуватися від піратів, які намагалися затримати його за викуп.

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