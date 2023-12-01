Свята Клара та інші: чому у Середньовіччі розтинали серця потенційним святим

У маленькому італійському містечку на фресці зображено виснаженого Ісуса Христа, який засовує кінець свого хреста в груди жінки. Це свята Клара, що була настоятелькою храму наприкінці тринадцятого століття. Після її смерті її побратими-черниці вирішили розрізати її серце в пошуках хреста, про який вона так часто говорила.

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Стверджується, що в ході розтину в серці святої Клари було виявлено не лише крихітне розп’яття, але й низку "знарядь страстей". Крім того, у неї виявили три камені в жовчному міхурі. Ці знахідки були сприйняті як докази святості Клари, пише Big Think.

За словами Ісідоро Мосоніо, тодішнього генерального вікарія Болоньї, камені були "як попіл, однакові за зовнішнім виглядом, кольором і вагою, і викладені у жовчному міхурі таким чином, що вийшла трикутна форма". У цьому вбачали "таємницю Пресвятої Трійці".

"Всередині Клари дослідники виявили не лише крихітне розп’яття, але й низку знарядь страстей: плащаницю, терновий вінець, три цвяхи, спис, батіг — усі вони були сформовані з плоті її серця", – зазначається у повідомленні.

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Однак, як зазначають історики, у Середні віки існувала стійка віра в те, що тіло святого відрізняється від тіл інших людей. У святих жінок, як вважалося, могли бути такі ознаки, як нетлінність, запах святості, стигмати та чужорідні структури, які, як стверджується, були виявлені в серцях К’яри та Маргарити.

Ця віра була пов’язана з ширшими середньовічними уявленнями про те, що фізичне і духовне тісно переплетені. У гріху, як і у святості, фізичне тіло могло відображати стан душі.

У випадку святої Клари її тілесні ознаки святості могли бути сприйняті як докази її близькості до Бога. Однак, як зазначає історик Сьюзен Джастер, культура благочестя серед жінок-містиків у Середні віки була часто шокуючою і навіть наочно внутрішньою. Це могло призвести до підозри в тому, що зовнішні прояви святості жінки є просто відображенням якоїсь патології.

Розтин серця святої Клари був не лише спробою довести її святість, але й відображенням складних середньовічних уявлень про те, як фізичне тіло пов’язане з духовним станом людини.

Нагадаємо, археологи виявили сліди трепанації на черепі середньовічної жінки з Італії.

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