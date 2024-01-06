У Туреччині виявили 1400-річний горщик для дрібних грошей (фото)

Десять 1400-річних монет у глечику були знайдені в стародавньому місті Адріанополіс, сучасний Ескіпазар у Чорноморському регіоні Туреччини. Монети датуються періодом правління візантійського імператора Константа II (правління 641-668).

Вони більше схожі на скарбничку чи домашню касову скриньку. Про це повідомляє The History Blog.

Монети були знайдені в будівлі, загальне призначення якої досі невідоме. Оскільки всередині будівлі було знайдено кілька гончарних посудин різної конфігурації та кухонне начиння, археологи припускають, що це могла бути кухня.

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Будівля використовувалася протягом століть – щонайменше 300 років, можливо, 400 – і неодноразово ремонтувалася, розширювалася та реконструювалася під час її перебування. Монети були з останнього етапу використання будівлі.

Нагадаємо, у пустелі Сахара знайшли древній малюнок віком 5000 років.

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