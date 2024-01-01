У Туреччині знайшли гробницю римської еліти віком у 2 тисячі років (фото)

У селі Гюльпінар, що розташоване недалеко від західного узбережжя Анатолії в Туреччині, археологи знайшли залишки монументальної гробниці, яка датується приблизно 2000 роками, часами Римської імперії. Знахідка була зроблена поруч із давньогрецьким святилищем Аполлона Смінтейона у важливому історичному регіоні Троада.

Дослідники знайшли поховання, яке, ймовірно, належало заможним особам того часу, у похоронній камері гробниці. Залишки охоплюють понад 10 осіб, включаючи дітей і дорослих, і були знайдені змішаними. Розкопки проводилися в рамках археологічних досліджень поблизу святилища, розташованого в історичному регіоні Троада, що також славиться легендарним містом Троя, пише Daily Sabah.

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Святилище Аполлона Смінтейона, де знаходиться ця гробниця, є важливим археологічним об'єктом, побудованим давніми греками в Анатолії. Релігійна споруда, яка прикрашена рельєфами, що зображують сцени Троянської війни, є частиною історичного комплексу в Троаді. Цей регіон також став частиною Римської імперії в 133 році до нашої ери.

Археологічні дослідження, проведені з червня по жовтень цього року, показали, що гробниця має значний історичний потенціал для розкриття традицій поховань, типів гробниць та інших аспектів життя в цьому регіоні епохи Римської імперії.

Розкопки триватимуть у наступні роки з метою отримання більш вичерпної інформації щодо археологічного значення цього об'єкта.

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