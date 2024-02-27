У тренді – жіночні та шкіряні: топ 4 модних жакетів на весну-2024

Цього сезону особливо популярними є фемінні та маскулінні силуети. Лідирують приталені та оверсайз моделі з різноманітними елементами - вирізами, складками, ґудзиками.

З матеріалів не втрачають актуальності натуральна шкіра, оксамит та тканини з металевим блиском. Про це пише Радіотрек.

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Шкіряні жакети чудово підійдуть для прохолодної погоди. Відродження моди 70-х повертає в тренд оксамит. А металік дозволить створити ефектне святкове вбрання.

Що стосується фасонів, то зберігають популярність класичні прямі жакети. Також зустрічаються короткі моделі, хоча вони трохи поступаються довшим аналогам.

Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни-2024.

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