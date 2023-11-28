В тренді яскравість та незвичні матерали: названо 5 модних светрів зими-2024

В цьому сезоні в моді будуть светри різноматнітних кольорів – від чорного до яскраво-жовтого. Також в тренді різні текстури матеріалу – в’язаний, пухнастий та інші.

Про це пише Радіотрек.

Чорний

Чорний светр підходить для буденних і святкових образів, а також виглядає стильно в офісному середовищі, особливо при поєднанні з білою сорочкою. Ідеально виглядає з шкіряною спідницею чи широкими штанами.

Сірий

Сірий светр є одним із наймодніших у цьому сезоні і залишається універсальним та стійким трендом. Він легко вписується в будь-який стиль – від ділового до гламурного чи спортивного.

Тютюново-коричневий

Тютюново-коричневий светр чудово пасує до монохромних образів, створюючи елегантний вигляд.

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Білий светр

Білий светр цього року представлений з високою горловиною, з гладким візерунком або великими косами, так званими "рибальськими" малюнками. Він прекрасно гармоніює як з об'ємною спідницею, так і зі шкіряними штанами.

Яскраві светри

Яскравий светр можна вважати справжнім антидепресантом, що додасть настрою в похмуру погоду. Вибирайте життєрадісні кольори, такі як зелений, помаранчевий, синій, жовтий, рожевий і т. д.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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