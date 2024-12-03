В тренді - білий: 4 варіанти найбільш стильних блуз на весну-2024

Весняні тенденції 2024 року роблять акцент на білосніжних блузах, які стануть must-have для створення витонченого та жіночного образу. Незалежно від пори року, блузи —незамінна річ на щодень. Вони є союзницями елегантних штанів, ідеальним доповненням до джинсів і найкращими подружками спідниць, тому вибір "найкращого виробу" має вирішальне значення, оскільки він покликаний бездоганно комбінуватися з усім гардеробом. Сезон весна-літо 2024 рясніє найрізноманітншими варіантами: від блуз з рукавами-воланами для романтичного образу до прозорих моделей, які натякають на найвищу чуттєвість. Про це пише vogue.

Прозорі і ніжні

Однією з головних тенденцій сезону стали делікатні блузи з легких напівпрозорих тканин. Вони можуть бути цілком прозорими лонгслівами або вишуканими ажурними виробами з квітковим або геометричним візерунком. Їх можна носити як самостійний елемент у поєднанні зі спідницею чи брюками, а також використовувати як верхній шар, доповнюючи жакетом, жилетом чи кардиганом.

Романтичний стиль

Весна-2024 не обійшлася без романтичних блуз з рюшами, оборками та іншими жіночними деталями. Вони представлені як в ніжних однотонних відтінках, так і в стриманій смужці чи клітинці.

Квіткова феєрія

Окрему категорію складають блузи з флористичними мотивами. Величезні 3D-квітки або витончене мереживо з рослинними візерунками прикрашають блузи, додаючи їм особливого шарму.

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Білий як основа

Незмінним трендом сезону залишається білий колір. Саме тому білосніжні блузи присутні практично в кожній модній колекції весни-літа 2024 року. Їх поєднують зі спідницями різної довжини, брюками або носять просто з колготами, створюючи чисті та свіжі образи.

Незалежно від різновиду, легкі та ніжні блузи білого кольору додадуть жіночності та витонченості будь-якому весняному аутфіту, ставши його ключовим елементом. Завдяки універсальності вони пасуватимуть як для романтичних походів, так і для робочих буднів.

Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни - 2024.

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