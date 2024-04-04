У США родина знайшла потаємну 'кімнату вбивств' в будинку, в якому прожила чотири роки (відео)

У США пара, що проживала у своєму будинку протягом чотирьох років, несподівано виявила таємну кімнату за книжковою шафою. Записаний відеоролик про їхнє відкриття швидко поширився в мережі, спровокувавши велике зацікавлення користувачів.

Відео, опубліковане користувачем TikTok з нікнеймом Аврора Блейзінгстар, показує, як її чоловік відштовхує частину стіни, розкриваючи металеві двері та невелику кімнату. Подружжя ніколи не підозрювало про існування цього простору, який виявився за книжковою шафою.

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Після відкриття вони спостерігали за плямами "іржі" на підлозі та розсувними дверима з гіпсокартону. Ці ознаки викликали занепокоєння власників, і вони розглядали можливість виклику поліції для дослідження кімнати.

Хоча пара розглядала кілька теорій щодо попереднього використання кімнати, вони вирішили використовувати її як спальню для гостей. Однак коментарі користувачів соціальних мереж щодо можливого злочину збудили нові сумніви.

Блейзінгстар зазначив, що це відео, опубліковане на початку березня, миттєво набуло популярності та зібрало понад 1,3 мільйона переглядів. Попри всі докази, надані в кімнаті, деякі користувачі продовжують висловлювати свої теорії щодо минулого використання простору.

Після того, як подружжя викликало поліцію, аби дослідити простір, виявилося, що в цій кімнаті "нічого страшного не відбувалося", можливо, ця кімната слугувала коморою попередніх власників будинку.

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