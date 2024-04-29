У США чорний пес через хворобу став повністю білим: фото до та після

Життя з собакою - це справжня казка, адже ми спостерігаємо за їхнім ростом, пустощами та перетворенням з маленького цуценяти на вірного друга. А ось для собаки з ім'ям Бастер зміни виявилися не такими звичними: протягом двох з половиною років його хутро повністю змінилося з чорного на біле.

Процес трансформації Бастера задокументував його власник, Метт Сміт. У кінці 2021 року, коли Бастеру було лише 2 роки, у нього діагностували вітиліго - аутоімунне захворювання, яке викликає втрату пігментації шкіри. Ветеринар запевнив, що окрім візуальних змін, зі здоров'ям Бастера все гаразд, і рекомендував просто стежити за станом його шкіри.

Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty

Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty

Вітиліго Бастера почалося з плям навколо очей і підборіддя. Менш ніж за 9 місяців його обличчя майже повністю стало білим, надаючи йому кумедного вигляду, ніби він занадто довго грався на снігу. Метт, зацікавлений у фіксації змін, почав регулярно фотографувати свого улюбленця.

Вас також зацікавить: Дика ворона товаришує з дворічним хлопчиком та не дає йому спокою (кумедне відео)

Майже через два роки після діагнозу Бастер виглядає зовсім інакше. Фотографії Сміта демонструють, як чорний пігмент поступово зникає: спочатку на морді, а потім і на решті тіла. На деякий час Бастер нагадував бордер-коллі з чорними плямами на боках, а потім став схожим на далматинця.

Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty

Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty

Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty

"Він втратив чорну шерсть, а натомість з'явилася нова біла", - пише Метт. "Був період, коли він лисів на деяких ділянках, поки не виросло нове пухнасте біле хутро".

І ось, 4-річний пес, колись абсолютно чорне цуценя, перетворився на повністю білого пса. Історія Бастера зачарувала багатьох людей в інтернеті, адже вітиліго - не таке поширене явище. Дехто навіть порівняв його з Гендальфом, який з "Бастера Сірого" перетворився на "Бастера Білого", а інші згадали про Майкла Джексона, який також мав вітиліго.

Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty Чорний пес побілів через вітиліго. Джерело: reddit.com/user/TallyMatty

Як починається вітиліго у тварин

Експерти з Petmd зауважили, що вітиліго — це рідкісне захворювання шкіри, яке спричиняє втрату шкірою свого природного пігменту. Це також може спричинити побіління волосся.

Причини вітиліго у собак і котів

Шкіра містить клітини, звані меланоцитами, які виробляють меланін, пігмент, який надає шкірі колір. Вітиліго виникає, коли меланоцити руйнуються або відмирають.

Більшість випадків вітиліго у домашніх тварин є спадковими.

Іноді вітиліго може бути викликане аутоімунним захворюванням. Аутоімунні захворювання змушують імунну систему атакувати організм замість чужорідних речовин. При вітиліго аутоімунне захворювання атакує та руйнує меланоцити.

Іншими потенційними причинами вітиліго є стрес, вплив токсинів і неврологічні захворювання. Стрес може бути наслідком основного захворювання, яке викликає дискомфорт.

Симптоми вітиліго

У собак і кішок вітиліго починається в молодому віці і поступово руйнує меланоцити. У міру відмирання меланоцитів шкіра на ураженій ділянці стає білою або рожевою. Також біліє шерсть, що покриває уражену шкіру.

Вітиліго зазвичай спочатку вражає обличчя, особливо ніс. Інші ділянки обличчя, які можуть втратити пігмент, включають губи та область навколо очей.

Якщо ви помітили, що шерсть вашої собаки чи кішки раптово почала біліти, відведіть свого вихованця до ветеринара для подальшого обстеження. Важливо визначити, чи випадкова не інше захворювання спричиняє депігментацію.

Нагадаємо, у Таїланді мавпи стали справжнім лихом для туристів та місцевих. Нещодавно зграя мавп пограбувала авто, що стояло на переїзді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!