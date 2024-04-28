Мавпи пограбували автомобіль, який перевозив апельсини (кумедне відео)

Зграя мавп у Таїланді знову привернула увагу до своїх витівок, цього разу здійснивши зухвалий напад на вантажівку, що перевозила апельсини.

Інцидент стався біля храму Пхра Пранг Сам Йот у Лопбурі у вівторок, 23 квітня. Відео з камер відеоспостереження, опубліковане The Independent, показує, як мавпи, не звертаючи уваги на застереження водія, забираються на білий пікап, який зупинився на залізничному переїзді. Навіть сигнали автомобіля не змогли відлякати голодних тварин.

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Водій, хоч і намагався відігнати приматів, не став виходити з машини, ймовірно, побоюючись можливих нападів. Як тільки на світлофорі з'явилося жовте світло, він залишив місце події.

У Таїланді випадки з мавпами не рідкість, і для боротьби з ними навіть створений спеціальний підрозділ поліції, який використовує рогатки. Крім того, в деяких азіатських країнах зловмисники дресирують мавп для крадіжки цінних речей у туристів та пограбувань банків.

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