У Швеції виявили метровий меч у середньовічній могилі (фото)

У Швеції археологи виявили середньовічну могилу з останками чоловіка та мечем довжиною понад 1,2 метра. Незвичайне відкриття було зроблено під час археологічних досліджень у портовому місті Хальмстад.

Всього було виявлено 49 середньовічних могил. Спочатку могили були під монастирем, який діяв з 1494 до 1531 року, повідомляє Arkeonews.

Одна могила виділялася з-поміж інших: могила високого елітного чоловіка. Єдиним артефактом у могилі був меч, який був покладений ліворуч від чоловіка.

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Вцілілі частини меча, включаючи дерев’яне руків'я, мають довжину понад 1,2 метра. Археологи кажуть, що рентгенівське зображення меча виявило інкрустацію з двох хрестів.

Ймовірно, хрести були зроблені з дорогоцінного металу. Наявність меча вказує на те, що покійний був людиною еліти або високого стану. Поруч було виявлено ще дві могили, одна належала дорослій жінці, а інша – чоловікові.

Нагадаємо, у Перу виявили геогліфи котів та людиноподібних фігур 30 року до нашої ери.

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