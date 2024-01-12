У Швеції знайшли середньовічне поховання дуже високого чоловіка: був похований з величезним мечем (фото)

Археологи у Швеції виявили середньовічне поховання надзвичайно високої людини, яка була похована з довгим мечем. За життя, ймовірно, чоловік був дворянином, який підтримував злощасний союз регіону з Данією та Норвегією.

Могила була знайдена в центрі міста Хальмстад, на західному узбережжі Швеції. Чоловік у могилі мав зріст близько 1,9 метра, що було вражаючим для рубежу 16-го століття, пише Live Science.

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Поруч із чоловіком був похований меч довжиною понад 1,3 метра, який, ймовірно, був інкрустований іншим металом для утворення невеликих християнських хрестів.

Археологи вважають, що чоловік міг бути багатим прихильником Кальмарської унії, згідно з якою один монарх об’єднав королівства Данії, Швеції та Норвегії.

"Ми припускаємо, що він був частиною високого дворянства Кальмарської унії й, можливо, володів майном як у Швеції, так і в Данії. Ці люди стали дуже, дуже могутніми", — сказав керівник розкопок Йохан Кланге.

Могила була знайдена в межах монастирської церкви, тому ймовірно, що чоловік і ще двоє людей, похованих поруч — чоловік і жінка — були членами знатної родини, яка жила в регіоні.

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